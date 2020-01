Sur le papier, l’Olympique de Marseille ne sera pas très actif sur le marché des transferts. André Villas-Boas l’a déjà dit : si Marseille recrute, c’est que Marseille aura vendu. Or le Portugais ne souhaite pas se séparer de ses joueurs, désireux de ne pas casser la dynamique d’une équipe bien partie pour accrocher une place sur le podium en fin de saison. Pourtant, la situation financière compliquée du club phocéen laisse planer un flou sur d’éventuels départs.

Et parmi les noms souvent évoqués figure celui de Kevin Strootman (29 ans). Le milieu de terrain batave a régulièrement été pointé du doigt pour un rendement pas vraiment en relation à son statut dans la grille salariale du club (500 000€/mois). Mais si son nom fait parler les gazettes des transferts, les plans d’AVB rendent compliqué, voire presque impossible son départ. Venu à la rencontre des journalistes à l’issue du match Rennes-OM (0-1), le buteur de la soirée a donc été interrogé à ce sujet. L’occasion pour lui de mettre un terme à toutes ces rumeurs ?

« Je ne dois pas répondre à ça. Vous mettez des choses dans les journaux, c’est votre problème. Moi je ne dis rien. Je ne sais pas si les dirigeants ou le coach ont fait une interview et ont dit des choses. Moi je ne dis rien. J’ai un contrat de trois ans et demi encore ici. J’ai signé pour rester et jouer ici, pas pour autre chose », a-t-il déclaré en zone mixte. Relancé sur la question, le Hollandais a préféré couper court aux débats, visiblement agacé. « Vous cherchez la petite bête, ce n’est pas bon. On parle du match et pas d’autre chose. La chose la plus importante, c’est Marseille et pas moi ». Voilà qui est dit !