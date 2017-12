L’attaque de l’Olympique de Marseille est un problème cette année. En effet, Valère Germain n’a pas trouvé le chemin des filets cette saison en Ligue 1 quand Kostas Mitroglou n’a pas encore retrouvé le rythme et les sensations du serial buteur qu’il a pu être par le passé. Clinton Njié, la troisième roue du carrosse a déjà mis cinq réalisations pour l’OM en Ligue 1. Les questions se posent forcément d’autant que le club phocéen est actuellement troisième avant son match contre Montpellier.

Alors, on se demande nécessairement si l’Olympique de Marseille va pouvoir continuer sur ce rythme sachant que ses attaquants ne parviennent pas à trouver le chemin des filets. Aujourd’hui, les Marseillais sont portés offensivement par un très impressionnant Florian Thauvin qui enchaîne les performances de haute volée et qui assure un but ou une passe décisive quasiment par match. Mais le mercato d’hiver va bientôt ouvrir ses porters et l’OM recrutera-t-il ?

L’OM suit un jeune international U21 gallois

C’est l’un des sujets de conversation et on ne sait pas encore quels seront les moyens et les idées des dirigeants phocéens et surtout si le poste d’attaquant sera une priorité. Mais d’après les informations du Daily Mail, l’OM regarderait avec attention la situation d’un joueur qui évolue actuellement à Walsall en League One, l’équivalent de la Nationale 1 en France donc la troisième division. Il s’agit de l’attaquant prêté par West Bromwich Albion Tyler Roberts.

En effet, l’international des moins de 21 ans du Pays de Galles impressionne cette année et a inscrit déjà cinq buts en seize apparitions. L’avantage est qu’il est en fin de contrat au 30 juin prochain et que l’OM se serait immiscé dans le dossier. WBA aimerait qu’il reste, mais pourrait se rendre au tribunal pour fixer des indemnités qui pourraient être de 280 000 livres, soit 317 240 euros. Être bon au mercato, c’est aussi avoir de belles idées, à voir si celle-ci en est une...