Un attaquant et un latéral gauche. Voilà les deux besoins ciblés par l’Olympique de Marseille pour tenter de redresser la barque lors de la deuxième partie de saison. Piteusement éliminé de la Ligue Europa et de la Coupe de la Ligue, le club phocéen devra uniquement se concentrer sur le championnat, en espérant faire un joli parcours en Coupe. Mais avant d’attirer de nouveaux éléments, il va falloir dégraisser un effectif devenu subitement trop large pour deux compétitions. Dans son dossier du jour, L’Équipe revient sur les joueurs olympiens devenus des indésirables.

Thomas Hubocan, Aymen Abdennour et Grégory Sertic sont les trois joueurs dont l’OM souhaite absolument se séparer en janvier. Et ce sera là la principale mission d’Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, qui n’a jusque-là pas vraiment brillé pour trouver des portes de sortie aux joueurs dans l’impasse. Avec des salaires importants et sans temps de jeu, ces trois défenseurs auront du mal à trouver facilement une porte de sortie et c’est là qu’un directeur sportif doit savoir se montrer créatif.

Germain et Mitroglou veulent partir

Mais ce n’est pas tout. Outre ces trois habitués de la colonne indésirables, l’OM pourrait bien se débarrasser de ceux qui font tant jaser sur la Canebière. On parle là de Valère Germain et Kostas Mitroglou. Les deux attaquants, repartis pour un tour de manège sur la Canebière l’été dernier, n’y arrivent pas. Et malgré les discours de façade, ils souhaitent bel et bien quitter le club olympien dès le mois de janvier, comme le rapporte L’Équipe. Germain souhaite retourner à l’AS Monaco, club qu’il connaît par coeur et qui pourrait bien avoir besoin d’un renfort offensif pour épauler Falcao. Problème, le club de la Principauté n’est pas totalement convaincu à l’idée d’un retour.

Mitroglou, lui, espère revenir à l’Olympiakos, le club grec où il a passé 6 saisons au total dans sa carrière. La dernière fois, c’était en 2014-2015, où il avait été prêté par Fulham à son ancien club, avec succès (16 buts en championnat). Même s’il dément ses envies de départ auprès de ses coéquipiers, l’attaquant de 30 ans, sous contrat jusqu’en 2021 avec l’OM, a déjà entamé les contacts avec les dirigeants grecs. Ça va bouger à l’OM.