Morgan Sanson, Patrice Evra, Dimitri Payet, Gregory Sertic... L’hiver dernier, l’Olympique de Marseille accueillait de nombreuses recrues, pour le plus grand bonheur de Rudi Garcia. Cette année, la tendance est loin d’être la même. Le club phocéen vit pour l’heure un marché des plus calmes. En attendant la résiliation à venir de Rod Fanni, seul Doria a quitté l’Orange Vélodrome, parti gagner du temps de jeu en Turquie sous forme d’un prêt à Yeni Malatyaspor.

Aucun autre départ n’est prévu, à moins d’une surprise de dernière minute. Et dans le sens des arrivées, là aussi, c’est le calme plat. La Provence assure que les Ciel-et-Blanc pourraient bien terminer le mois de janvier sans engager le moindre renfort, et ce, malgré le calendrier chargé qui les attend dans les prochaines semaines, entre Coupe de France, Ligue 1 et Europa League.

Aucune recrue cet hiver ?

Le Dauphiné Libéré appuie cette tendance. Selon la publication régionale, les Olympiens avaient bien en tête de se renforcer. Seulement, les refus de leurs cibles prioritaires, notamment le Lillois Thiago Mendes (25 ans), les ont poussés à revoir leur copie. La presse espagnole, As et Mundo Deportivo notamment, relaie ces dernières heures que Kevin Gameiro (30 ans), en manque de temps de jeu à l’Atlético Madrid, aurait lui aussi repoussé une avance marseillaise.

À première vue, il y a donc peu de chances que l’OM s’active dans le sprint final. À moins d’une opportunité de dernière minute. La Provence dresse le portrait-robot de la cible qui pourrait tout changer pour les Marseillais : « un milieu-défenseur central polyvalent ». Un profil qui ne court pas les rues. Le nom de Guido Pizarro (27 ans), milieu défensif argentin du FC Séville, a été le dernier à circuler avec insistance sur la Canebière. L’opportunité idoine ? Réponse dans les prochaines heures...