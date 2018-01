Le mercato de l’Olympique de Marseille est pour l’instant assez calme. Il faut dire que l’équipe entraînée par Rudi Garcia tourne plutôt bien en ce moment, et qu’il n’y a a priori pas forcément besoin de retouches majeures dans l’effectif. Cependant, ça pourrait bouger du côté de Marseille lors de ces derniers jours de mercato, et au Mexique, on semble pratiquement convaincu que l’OM s’offrira Guido Pizarro.

C’est Multimedios qui vient de publier cette petite bombe. Le milieu de terrain de Séville, âgé de 27 ans, pourrait débarquer dans le sud de la France d’ici mercredi minuit. Le média mexicain précise que les négociations étaient déjà très avancées et que les deux clubs seraient très proches de parvenir à un accord. Il pourrait même s’agir d’une question d’heures avant que l’officialisation du transfert soit annoncée !

Une offre impossible à refuser ?

Multimedios ajoute également qu’il s’agirait là d’une offre impossible à refuser pour Séville et pour le joueur, qui souhaitait pourtant retourner au Mexique (il évoluait à Tigres avant de rejoindre l’Espagne cet été). On peut donc imaginer que l’Olympique de Marseille ne lésine pas sur les moyens pour attirer le milieu de terrain dans ses rangs. Une information qui semble d’autant plus crédible que Séville serait proche d’enregistrer l’arrivée de Roque Mesa, qui créerait un certain embouteillage dans l’entrejeu sévillan.

Cette saison, Guido Pizarro a disputé 14 rencontres de Liga, dont 13 en tant que titulaire, mais a perdu sa place depuis l’arrivée de Vincenzo Montella sur le banc andalou. Travailleur mais plutôt à l’aise balle au pied, il pourrait former un duo redoutable avec Luiz Gustavo dans le milieu de terrain phocéen. Il ne reste donc plus qu’à attendre pour voir si les informations en provenance du Mexique sont bonnes... Le joueur était en tout cas déjà suivi par l’OM il y a quelques années...