Les confidences d’Adrien Rabiot sur sa grande saison à l’OM

Le pari marseillais qui a tout changé. Si l’été dernier avait tourné autrement, Adrien Rabiot aurait pu poser ses valises à Manchester United. C’est ce que rappelle le média sportif américain The Athletic dans un long article consacré à la saison du joueur français, où ce dernier revient en détail sur son année passée sur la Canebière. Le club anglais, qui le courtise depuis des années, a tenté de l’attirer après la fin de son contrat avec la Juventus. Mais le Français a préféré « la décision audacieuse et surprenante » de rejoindre l’OM.

Un choix payant : Marseille s’est qualifié directement pour la Ligue des Champions, pendant que Manchester sombrait à son pire classement depuis 1974. « Cela aurait vraiment pu arriver il y a deux ans », reconnaît Rabiot. « L’année dernière aussi, ils sont revenus… Mais j’étais un peu réticent. Leur situation actuelle… j’étais pas sûr qu’ils allaient continuer à faire de grandes choses. » Aucun regret pour autant : « J’ai toujours été très satisfait des choix que j’ai faits. J’ai toujours pris du plaisir. À Paris, j’ai gagné. À la Juve, j’ai gagné et beaucoup appris. Je suis arrivé à Marseille et j’ai fait une excellente saison. »

Une complicité avec Mason Greenwood et Roberto de Zerbi

Cette saison, il a noué une complicité sur le terrain avec Mason Greenwood, arrivé lui aussi à Marseille après une sortie mouvementée de Manchester United. Tous deux ont animé l’attaque olympienne dans le système en 3-4-2-1 imaginé par Roberto De Zerbi. Greenwood, auteur de 21 buts en Ligue 1, a impressionné son coéquipier : « Mason est un joueur incroyable. S’il n’avait pas eu tous ses problèmes, il aurait une image comparable à celle de Bellingham. Parce que c’est un joueur exceptionnel. Il peut marquer du pied droit comme du gauche, il a une frappe exceptionnelle, il dribble… Quand il est vraiment concentré, il accomplit de grandes choses. » De Zerbi, également, a marqué Rabiot dès les premiers jours : « J’ai tout de suite accroché avec lui. Il parle beaucoup, échange, explique ses idées… Il travaille beaucoup tactiquement, du matin au soir. C’est un passionné de football. »

Positionné dans plusieurs rôles cette saison – d’abord relayeur, puis ailier intérieur, puis meneur de jeu –, Rabiot a conclu l’exercice avec 10 buts et 5 passes décisives. De Zerbi l’a poussé à évoluer : « C’est un entraîneur qui s’adapte et qui cherche le meilleur poste pour vous… À la fin, je jouais plus haut, plus près de l’attaquant, et c’était vraiment bien. » Le coach italien a su exploiter sa science du jeu : « Il vous donne les clés à l’entraînement. Il dit : "Cette équipe jouera comme ça. Mettez-vous dans cette zone, faites ceci, faites cela." On dirait qu’il sait déjà comment le match va se dérouler avant même qu’il ait lieu. » Un flair gagnant, au cœur d’une très bonne saison qui a relancé la carrière du milieu français.