Les confidences croustillantes d’Adrien Rabiot sur le mercato de l’OM

Quel mercato estival pour l’OM ? Le retour de la Ligue des Champions au Vélodrome fait fantasmer les supporters olympiens, qui imaginent de grands noms débarquer sur la Canebière cet été. Le président Pablo Longoria a lui calmé les ardeurs, en évoquant un marché des transferts cohérent financièrement, afin de ne pas commettre les erreurs du passé et de conserver une stabilité dans le vestiaire.

Pour autant, il n’empêchera personne de rêver, et encore moins ses propres joueurs. Adrien Rabiot a en effet laissé filtrer une information de taille quant à la teneur du prochain mercato. Pendant que son directeur sportif Medhi Benatia a reconnu contacter un maximum de joueurs en fin de contrat dans l’optique de leur présenter le projet phocéen, le milieu de terrain a lui révélé qu’il était contacté par des joueurs de renommée, désireux d’en savoir plus sur le club olympien.

Les confidences d’Adrien Rabiot

« Je n’ai appelé personne. Sur la saison, il y a des joueurs qui sont venus vers moi, savoir comment c’était le projet, le coach, etc. Il y a eu de ça. Après, je pense que forcément, maintenant, l’OM avec la Ligue des Champions, ça attire forcément du monde, parce que c’est une place exceptionnelle, avec cette compétition-là en plus. (…) Ce sont des très bons joueurs oui. Je ne suis pas directeur sportif, ni président du club. Je ne veux pas faire le joueur-agent, je suis joueur de football. Si j’ai des choses à dire à ma direction, je le fais, mais en tous les cas, si tu me demandes s’il y a de très bons joueurs intéressés pour venir à l’OM, je te dis que oui, parce que ça attire », a ainsi raconté Adrien Rabiot au média Carré.

Ce n’est pas la première fois qu’on entend dire que des joueurs de haut niveau s’intéressent au développement du projet marseillais. Reste à franchir le pas, et à en convaincre certains de suivre le chemin tracé par Rabiot. Lui aussi était en fin de contrat, avec la Juventus Turin, et avait de multiples options. Il avait privilégié l’OM, pourtant pas le choix le plus simple pour lui l’ancien Parisien, et a été récompensé de son audace avec une saison accomplie individuellement et collectivement. À qui le tour ?