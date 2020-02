Ce sont deux frères qui redonnent le sourire aux fans de Newcastle. Il y a Sean (22 ans), le grand milieu de terrain de 22 ans qui a impressionné durant la première partie de saison et Matty Longstaff (19 ans), le petit roux, qui a réussi à apparaître de plus en plus régulièrement dans l’équipe coachée par Steve Bruce. Ils représentent l’avenir du club, du moins selon le désir de l’entraîneur et des fans. Car dans les faits, ce n’est pas si simple.

Pendant que Sean est sous contrat jusqu’en 2022 avec un salaire conforme à un joueur de Premier League, le jeune Matty n’a toujours pas prolongé son bail, qui s’achève en juin prochain, avec une rémunération de 1 000 euros par semaine. Les négociations avaient débuté il y a plusieurs mois pour lui offrir une rémunération similaire à celle de son frère, mais après son but contre Manchester United, les demandes ont été supérieures. Et aujourd’hui, Matty n’a toujours pas prolongé son bail.

Longstaff dans le viseur de l’OM et de l’Inter Milan

Selon les informations de The Athletic, l’Inter Milan et l’Olympique de Marseille ont exprimé leur intérêt pour le milieu de terrain qui aura 20 ans dans un mois. Un club allemand serait également sur les rangs. Forcément, le statut de joueur libre attire les courtisans. Quelles sont les chances de l’OM dans ce dossier ? Financièrement, au regard de la rémunération actuelle de l’Anglais, elles sont ouvertes. Par contre, rien ne dit que le joueur sera intéressé.

Formé par le club du Tyneside, Matty Longstaff y est attaché. Idéalement, il souhaiterait poursuivre l’aventure avec son frère et devenir un élément clé du club. Son frère Sean est de son côté déjà courtisé par Manchester United, mais est protégé par un contrat plus solide. Dans les faits donc, rien n’est acquis pour Newcastle, dont le souhait initial est de s’appuyer sur la formation. Reste qu’aujourd’hui, il n’est pas parvenu à boucler les termes d’un contrat avec le plus jeune des frères Longstaff.