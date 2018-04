Il ne fait guère de doute que la belle histoire entre Monaco et Fabinho vit ses dernières semaines. Déjà annoncé sur le départ la saison dernière, notamment du côté du PSG, le Brésilien s’était résolu à jouer une nouvelle saison sur le Rocher. Certes, il a connu des hauts et des bas durant cet exercice mais depuis le début de l’année 2018, le milieu de terrain a retrouvé son excellent niveau de jeu. Voilà qui devrait à nouveau alerter ses courtisans pour cet été.

Ça tombe bien car il a déjà annoncé au média brésilien Lance en janvier qu’il serait sur la liste des transferts. « Si un challenge vers une nouvelle ligue ou vers un club avec de plus grosses structures et de plus grandes ambitions venait à moi, je serais intéressé. Mon temps avec Monaco a été bon, mais je sens que mon temps ici arrive à sa fin. (...) j’ai gagné des trophées, mais, peut-être que j’ai besoin d’un nouveau challenge. »

Fabinho assure qu’il n’y a aucun contact avec le PSG

Des envies de départ qui ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. Outre les intérêts des deux Manchester et de l’Atlético Madrid, Fabinho garde toujours la cote en France. Le PSG, qui va perdre Thiago Motta à la fin de la saison cherche toujours un joueur capable de jouer devant la défense. Le profil du Monégasque est toujours suivi avec beaucoup d’attention dans la capitale car d’après Canal Plus, un contrat existerait même déjà entre le Brésilien et le PSG.

Le lendemain de la finale de la Coupe de la Ligue remportée par le club parisien (3-0) face à l’ASM justement, le Monégasque a répondu à la rumeur l’envoyant à Paris. Il assure qu’il n’y a rien dans ce dossier. « À vrai dire, je n’ai aucun contact avec une équipe. Personne n’est encore venu me chercher et je ne me préoccupe pas de ça en ce moment. Je suis concentré sur ma fin de saison avec Monaco et ensuite, quand ce sera le moment, je m’assiérai autour d’une table avec le club et, s’il y a des propositions à écouter, nous les écouterons » a déclaré le joueur à Globo. Le PSG n’a visiblement pas encore partie gagnée.