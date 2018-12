C’est peu dire qu’Adrien Rabiot fait parler de lui ce mardi matin. De la France à l’Espagne en passant par l’Italie, il est mis à l’honneur sur de nombreux portails de médias sportifs. Il faut dire que la sortie médiatique d’Antero Henrique lundi soir a de quoi agiter la presse européenne. Le directeur sportif du club de la capitale a en effet révélé que le milieu de terrain « ne signerait pas de contrat et qu’il souhaitait quitter le club en étant libre à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat ». Pour la première fois, le PSG a officialisé la position du joueur, alors qu’il diffusait jusqu’alors un sentiment d’optimisme qui n’était pas toujours partagé du côté du joueur.

Alors, pourquoi Antero Henrique est-il sorti de sa tanière pour lâcher une telle information qui ne place pas forcément le club francilien dans une position appréciable ? Les raisons sont multiples selon L’Équipe. D’abord, parce qu’en révélant la décision actuelle du joueur, il lui met une forme de pression et peut espérer un rebondissement en comptant sur la répercussion de la nouvelle. Qui sait, l’hypothèse d’un énième retournement de situation n’est pas à exclure totalement…

La réaction de Rabiot est attendue...

Ensuite, le PSG voulait reprendre la main dans un dossier où il se fait globalement malmener depuis le début. À force d’attendre un signe positif de Rabiot, une déclaration encourageante, ou tout simplement la signature d’un nouveau contrat, le club de la capitale s’était soumis au timing du joueur. Il reprend la main en annonçant la décision à la place du milieu de terrain, âgé de 23 ans. Enfin, il s’agit aussi de placer Rabiot face à ses responsabilités devant les supporters du club. Ces derniers, qui avaient commencé à le siffler plus nettement ces dernières semaines, ont tout loisir de penser que ce garçon formé au club manque de reconnaissance.

Seul danger pour le PSG en agissant de la sorte : que Rabiot réplique et mette directement en cause sa direction quant à l’échec des négociations. La réplique du joueur ou de son entourage est évidemment attendue avec impatience. Le but ultime du club parisien est clair si la situation n’évolue pas, il souhaite vendre le milieu de terrain dès le mois de janvier pour éviter un fiasco total dans ce dossier. D’où la volonté de le mettre au placard le plus vite possible pour l’inciter à quitter le club en janvier. En agitant la menace de six mois sans jouer, le PSG espère obtenir gain de cause.