Le départ d’Adrien Rabiot du Paris SG est acté. Le directeur sportif parisien Antero Henrique l’a annoncé à Yahoo Sport lundi. Thomas Tuchel l’a confirmé mardi, à Orléans en conférence de presse après la qualification pour les quarts de finale de Coupe de la Ligue obtenue à Orléans (1-2). Cette décision ne laisse pas le vestiaire sans réaction. Interrogé en zone mixte à l’issue de la rencontre, le capitaine Thiago Silva a évoqué l’affaire, entre déception, compréhension et impuissance.

« C’est difficile parce que c’est une option personnelle. Tu ne peux pas donner de conseil quand le joueur a déjà pris sa décision. C’est dommage parce que c’est un grand ami que j’avais dans le vestiaire. C’est un joueur qui a beaucoup de qualités. Mais il a pris sa décision et il faut la respecter. Maintenant, il faut penser aux joueurs qui sont ici et ceux qui, peut-être, peuvent arriver », a confié le défenseur central brésilien avant de poursuivre.

« Adri a pris sa décision, le club a pris sa décision. Le club respecte sa décision, mais le club est plus important, plus que tous les joueurs. Il faut respecter sa décision et moi, en tant que capitaine, je resterai à ses côtés même s’il ne joue plus, parce que c’est un bon mec et j’ai beaucoup de respect pour lui. S’il part pour une autre équipe, je resterai son supporter parce que c’est mon ami », a-t-il expliqué. Autre proche de l’international tricolore, Marquinhos a lui aussi parlé de cette affaire.

« C’est un peu compliqué, c’est sa décision. Le club a aussi pris sa décision. Tout ce que je peux dire c’est que c’est dommage. C’est un ami, on a franchi des étapes ensemble, on a grandi ensemble au PSG, dommage de le voir dans une situation comme ça. Mais le club et lui ont pris leur décision, on ne peut rien changer à cela », a-t-il conclu. Le départ d’Adrien Rabiot n’a pas fini de faire jaser, dans la presse comme dans le vestiaire...