« Rabiot, on n’a pas besoin de toi. » Déployée ce soir au stade de la Source à l’occasion du huitième de finale de la coupe de la Ligue BKT entre Orléans et le Paris Saint-Germain (1-2), la banderole des supporters parisiens résume parfaitement l’ambiance régnant entre Adrien Rabiot et le club de la capitale. Libre de tout contrat en juin prochain, le jeune milieu de terrain s’est mis tout l’environnement rouge-et-bleu à dos en refusant de prolonger son bail.

Un choix qui a fini par accoucher d’une déclaration saignante du directeur sportif du PSG, Antero Henrique. Désormais, la donne est très claire : Rabiot ne rejouera plus pour Paris tant qu’il n’apposera pas sa signature au bas d’un nouveau contrat. Un scénario qui semble aujourd’hui impossible à réaliser. Interrogé sur l’avenir de son joueur avant les déclarations d’Henrique, Thomas Tuchel avait été évasif, concédant qu’il n’était pas certain de voir son milieu de terrain terminer la saison à Paris.

Tuchel d’accord avec le PSG

Ce soir, le technicien allemand a donc logiquement été relancé à ce sujet. « En ce moment, je ne sais pas. C’est une décision du club. “Adri” n’est pas avec l’équipe. Je respecte et je comprends cette décision. (Le club lui a-t-il demandé de ne plus convoquer le joueur ?) Oui, oui, c’est une décision du club. On va attendre ce qu’il va faire. J’adore le joueur, je l’ai dit beaucoup de fois. C’était un joueur-clé, mais la situation a duré trop longtemps et c’est comme ça. Le club a pris cette décision et je dois la respecter », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Sur la même longueur d’onde que ses dirigeants vis-à-vis de la sanction prise à l’encontre du joueur, Tuchel ne regrette-t-il cependant pas de voir cette histoire d’amour s’achever de cette manière ? « C’est difficile pour moi de parler de ça en français, mais on doit constater qu’il n’a pas d’idées pour nous depuis longtemps. Je peux comprendre que le club ait pris cette décision. Pour le reste, vous devez demander à Antero (Henrique) et au président ». C’est dit.