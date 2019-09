Dernière recrue du mercato estival du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi (26 ans) est un véritable coup de maître réalisé par Leonardo, le directeur sportif rouge et bleu. Blacklisté à l’Inter Milan, l’Argentin a débarqué sous forme de prêt (avec une option d’achat non obligatoire de 70 M€). Un renfort de poids pour une attaque francilienne décimée (Mbappé et Cavani absents près d’un mois), en attendant le retour à la compétition de Neymar.

Une belle opportunité aussi pour l’attaquant albiceleste. Condamné au banc de touche (dans le meilleur des cas) sous les ordres d’Antonio Conte à Milan, Icardi a donc réussi à rebondir dans une équipe tout aussi huppée et très ambitieuse en Ligue des Champions. Une excellente nouvelle dont l’intéressé s’est réjoui plus longuement, après les premiers mots d’usage liés à l’officialisation de son prêt dans la capitale française.

Icardi a parlé avec Neymar

« Je suis très content parce que c’est un grand défi. Rejoindre une équipe comme le Paris Saint-Germain, c’est une grande opportunité pour moi et ma carrière. J’espère en profiter un maximum. Jouer avec de grands joueurs comme ceux du PSG c’est un objectif. Pouvoir jouer au top niveau avec des joueurs de grande qualité a été décisif dans ma décision de rejoindre Paris », a-t-il déclaré sur le site officiel du club de la capitale. Un effectif XXL qu’Icardi connaît en partie et avec lequel il a hâte de s’entendre pour faire trembler les filets.

« Je connais les joueurs argentins bien entendu. Je connais aussi Cavani. J’ai eu la possibilité de parler avec Neymar. C’est une grande fierté de les rejoindre. Je suis un attaquant de surface, qui marque des buts. Avec des joueurs talentueux qui composent cette équipe, ça va être un plaisir de marquer des buts. Je n’ai pas encore eu la chance de jouer au Parc des Princes, ce sera une première. Après, je pourrai vous dire ce que j’ai ressenti. » Et sauf surprise, ce sera à la mi-septembre, lors de la réception de Strasbourg.

