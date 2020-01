Mauro Icardi est comme un coq en pâte à Paris. Il suffisait de voir la rencontre de quart de finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l’Assocation Sportive de Saint-Étienne (6-1) si on en doutait encore. L’Argentin, arrivé en prêt de l’Inter Milan à la toute fin du mercato estival, s’est offert un triplé et a donné une passe décisive. On notera que, par deux fois, Kylian Mbappé a préféré le servir plutôt que d’aller tenter sa chance tout seul.

Donc forcément, son avenir fait beaucoup parler. Pour le moment, il n’appartient pas au club de la capitale, qui va déjà devoir se séparer d’Edinson Cavani, au plus tard libre l’été prochain, au plus tôt cet hiver, l’Uruguayen étant très attiré par l’Atlético de Madrid, club qui lui fait les yeux doux depuis de longs moments. On se dit donc que la place est au chaud pour l’ex-goleador de l’Inter Milan, mis à la porte par Antonio Conte. Mais que nenni si on en croit sa femme et représentante, Wanda Nara.

« Je me sens très bien ici à Paris »

« S’il quittera le PSG en fin de saison ? Ce sera sa décision. Il n’y a rien de certain. On verra. C’est évident que voyager entre Paris, Rome et Milan c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais je vais y arriver. Mauro fait de belles choses en France et j’en suis heureuse. On a trouvé beaucoup d’amis. Donc on verra... », a-t-elle lâché il y a seulement quelques petits jours. Le joueur, lui, s’est présenté avec le ballon du match et a un avis clair sur la question.

« La vérité, c’est que je me sens très bien ici à Paris. Nous n’avons encore parlé de rien. Il reste encore 4-5 mois avant la fin du championnat. En mai, quand la saison sera terminée, nous parlerons, nous discuterons, à coup sûr. Si j’ai la possibilité de rester, j’en serais très heureux », a admis l’Argentin devant les médias après la rencontre face aux Verts. Il va bientôt être temps de s’installer au tour d’une table pour discuter de la levée de l’option d’achat fixée à 70 M€ !