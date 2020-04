C’est une affaire qui traine depuis plusieurs mois. Libre de tout contrat à la fin de la saison, Thomas Meunier (28 ans) se trouve à un tournant de sa carrière dans un contexte très spécial. Toujours en attente d’un signe fort de la part de ses dirigeants, l’international belge (40 sélections, 7 buts) n’a cessé de manifester son envie de rester dans la capitale française. Pas vraiment écouté, Meunier va devoir prendre son mal encore plus en patience, le monde du football étant paralysé suite à la crise du coronavirus.

Cependant, l’ancien pensionnaire du Club Bruges a profité de cet arrêt forcé pour faire le point sur sa situation. « Un joueur libre, international, qui joue dans l’équipe N.1 mondiale au classement FIFA et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat, même si je chope une gangrène et qu’on doit me couper une jambe ! Les clubs n’ont pas grand-chose à perdre au niveau de l’investissement, et je pense qu’ils le savent. Ils ont tout à gagner », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la RTBF, avant de revenir sur les rumeurs l’annonçant au Borussia Dortmund.

« Tout ce qui circule sur moi sur les réseaux sociaux par rapport à Dortmund, je ne comprends pas : j’ai vu autant d’articles me liant à Tottenham ou à l’Inter... Je ne comprends pas cet engouement ! Mon objectif principal c’est toujours de rester à Paris, mais pour l’instant c’est assez calme ». A priori, le latéral belge n’a donc pas encore signé avec les Marsupiaux. Cependant, reste à savoir si le PSG compte retenir le Diable Rouge.