Pour le moment, le LOSC s’est surtout évertué à vendre. Youssouf Koné et Thiago Mendes sont partis à l’Olympique Lyonnais et Nicolas Pépé attise les convoitises des plus grands clubs européens, dont Naples, malgré sa Coupe d’Afrique des Nations ratée. Pourtant, les Dogues sont en train de passer la seconde en ce qui concerne les arrivées. En effet, Show, le milieu de terrain angolais, a débarqué dans le nord de la France hier.

Et au lendemain de cette signature, le club de Gérard Lopez vient d’enregistrer sa cinquième recrue (Weah, Leo Jardim, et Saad Agouzoul ont aussi signé). Le milieu de terrain de Rennes, Benjamin André, s’est enfin engagé pour le dernier deuxième de Ligue 1 contre la somme de huit millions d’euros. « Le LOSC poursuit la construction de son effectif 2019-2020. Le club lillois enregistre aujourd’hui le renfort du milieu de terrain, Benjamin André. L’ancien capitaine du Stade Rennais (28 ans) s’est engagé avec les Dogues jusqu’en 2023 », peut-on lire dans le communiqué lillois.

Pourtant, les négociations n’ont pas été simples. Dès le début du mercato, en juin, l’intérêt porté par les Dogues envers l’ancien d’Ajaccio avait filtré. Le joueur, lui, était ravi et voulait rejoindre le club entraîné par Christophe Galtier. Toutefois, les derniers vainqueurs de la Coupe de France ne l’entendaient pas vraiment de cette oreille avant que le milieu de terrain ne les convainque. Malgré l’intérêt de l’OL, c’est donc bien le Lille Olympique Sporting Club qui a réussi à le recruter !

C'est officiel, Benjamin André est Lillois !https://t.co/BWzh1qKlyH — LOSC (@losclive) July 17, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10