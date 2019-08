Le 22 juin dernier, nous vous expliquions que l’AS Monaco voulait faire coup double et mettre la main sur Ruben Aguilar et Benjamin Lecomte, tous deux à Montpellier. Mais ces deux dossiers, qui n’étaient pas liés, semblaient très difficiles puisque les Héraultais se montraient fermes en affaires. Finalement, les pensionnaires du stade Louis II ont réussi à recruter le gardien international tricolore le 15 juillet dernier après d’âpres négociations. Lecomte s’est engagé pour 5 saisons. De son côté, le MHSC a récupéré un joli chèque de 13 M€.

Mais les discussions entre le club de la Paillade et l’ASM n’étaient pas encore terminées. Il fallait désormais régler le cas de Ruben Aguilar. D’autant que le footballeur âgé de 26 ans ne manquait pas de prétendants. Comme indiqué sur notre site, Crystal Palace et Brighton étaient sur le coup. Mais l’AS Monaco était toujours à l’affût. Finalement, on a appris que le principal intéressé dans l’affaire, à savoir Ruben Aguilar, penchait clairement du côté de Monaco. Et son souhait a été exaucé puisqu’il est officiellement devenu un joueur du club princier aujourd’hui.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Ruben Aguilar (26 ans) en provenance de Montpellier. L’arrière latéral s’engage pour 5 saisons », indique le communiqué publié sur le site officiel de l’ASM. Un joli coup de la part des Monégasques qui mettent donc la main sur un élément courtisé et qui présente l’avantage de parfaitement connaître la Ligue 1. Sur le Rocher, Ruben Aguilar va retrouver Benjamin Lecomte avec lequel il espère aider l’AS Monaco à retrouver les sommets de la Ligue 1 et de l’Europe.

