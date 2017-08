L’Olympique Lyonnais n’aura pas chômé lors de ce mercato estival. Après avoir déjà enrôlé Marçal, Bertrand Traoré, Mariano Diaz, Ferland Mendy, Marcelo et Kenny Tete, le club rhodanien enregistre l’arrivée du milieu de terrain du Celta Vigo Pape Cheikh Diop (20 ans). L’international espagnol U19 devient ainsi la septième recrue estivale de l’OL.

Le club olympien vient d’annoncer que le joueur serait présenté ce mardi à 12h30 au Groupama OL Training Center. Le milieu de terrain sera accompagné pour l’occasion du président Jean-Michel Aulas, Bruno Genesio et Florian Maurice. L’occasion d’en savoir plus sur les détails de l’opération, c’est-à-dire le montant du transfert et des éventuels bonus ainsi que la durée du contrat du joueur.

Conférence de presse de présentation de Pape Cheikh Diop en présence de @JM_Aulas, Bruno Genesio et Florian Maurice à 12h30 !! pic.twitter.com/Brxex5d4Tx — Olympique Lyonnais (@OL) 29 août 2017

En bouclant la venue de Diop, le club présidé par Jean-Michel Aulas grille la politesse à des clubs prestigieux comme Tottenham, également très intéressé par le profil du natif de Dakar. Côté lyonnais, on renforce l’entrejeu quelque peu dépeuplé depuis les départs conjugués de Maxime Gonalons et Corentin Tolisso. Depuis l’ouverture du mercato estival, Lyon aura donc déboursé plus de 50 millions d’euros pour se renforcer.