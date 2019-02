Dix-neuf matches toutes compétitions confondues, quinze titularisations et puis s’en va. Un peu plus d’un an après son arrivée au Paris SG, le 23 janvier 2018, en provenance des Émirats Arabes Unis, à Al Jazira, Lassana Diarra (33 ans) quitte le club de la capitale. Après de longues semaines de tractations, le milieu de terrain international tricolore (34 sélections) et la direction parisienne ont donc décidé de se séparer d’un commun accord.

« Le Paris Saint-Germain et Lassana Diarra ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2019. Le Club remercie Lassana pour son professionnalisme tout au long de son séjour parisien et lui souhaite le meilleur dans les orientations qu’il donnera désormais à sa carrière », peut-on lire sur le communiqué officiel des Rouge-et-Bleu. L’aventure parisienne de l’ancien Marseillais prend donc fin six mois avant la fin de son bail. On ignore encore de quoi son avenir sera fait, lui qui hésitait dernièrement entre une dernière pige en Major League Soccer aux États-Unis et une reconversion.

Le Paris Saint-Germain et Lassana Diarra ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2019. pic.twitter.com/h8LRJ0a1Vk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 21 février 2019

Une année compliquée...

Son passage au PSG ne restera pas forcément dans les annales, même s’il y aura encore garni son palmarès (une Ligue 1, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue et un Trophée des Champions). Recruté pour densifier le milieu de terrain la saison passée, il n’aura jamais vraiment endossé un statut de titulaire aux yeux d’Unai Emery, qui lui préférait Adrien Rabiot, Thiago Motta et Marco Verratti. Il avait même vu le Basque repositionner Giovani Lo Celso, parti depuis au Betis Séville, à son poste de milieu défensif... Avec l’arrivée de Thomas Tuchel, on a cru qu’une seconde chance s’offrait à lui.

Le technicien allemand s’était en effet appuyé sur lui à son arrivée pour emmener la jeunesse parisienne lors des différents stages de préparation estivale en Autriche et à Singapour. Il n’en a finalement rien été, le coach réclamant rapidement deux joueurs à son poste (l’Argentin Leandro Paredes est notamment arrivé). Si son influence positive dans le vestiaire, auprès de Kylian Mbappé notamment, a été soulignée et appréciée, ses performances sportives ne laisseront pas un souvenir impérissable du côté du Parc des Princes.