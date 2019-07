Après une belle saison ponctuée par une victoire en Coupe de France, le Stade Rennais est à l’heure de la confirmation. Il s’agit tout d’abord de réaliser un bon mercato. Les dirigeants ont enfilé leur bleu de travail avec la levée de l’option d’achat de M’Baye Niang, la venue de Romain Salin, la prolongation déjà annoncée de Da Silva et les signatures des contrats professionnels pour les jeunes Sacha Boey et Gerzino Nyamsi.

C’est encore loin d’être fini puisque le club breton vient d’annoncer la venue de Flavien Tait pour les 4 prochaines saison. Le milieu offensif évoluait à Angers depuis 3 ans où il était titulaire depuis deux saisons (11 buts et 12 passes décisives en 79 matches de Ligue 1). « Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer la signature de Flavien Tait. Flavien Tait a paraphé un contrat de quatre ans avec le Stade Rennais F.C. Le milieu de terrain est désormais lié au club Rouge et Noir jusqu’en 2023 », indique le communiqué du club breton.

Une recrue à 10 M€ environ

De son côté, le président du SRFC, Olivier Létang n’a pas caché sa joie non plus. « Je suis très heureux de l’arrivée au sein du Stade Rennais de Flavien que nous suivons depuis un long moment déjà. Il a tout de suite adhéré à ce que nous lui avons présenté. C’est un joueur avec beaucoup de qualités qui correspond aux valeurs que nous développons au sein du club. L’homme étant à la hauteur du joueur, Flavien a très vite choisi de nous rejoindre et a éliminé toutes les autres options. Après notre rencontre, il était évident qu’il nous rejoigne ».

Les Rouge-et-Noir ont lâché environ 10 M€ pour recruter le joueur de 26 ans. Pour l’arracher, les dirigeants bretons ont dû faire face à la concurrence de club allemand, comme le Borussia Mönchengladbach, mais aussi le Celta ou encore Krasnodar. Dans son nouveau club, Flavien Tait va devoir faire face à une grosse concurrence entre les présences de Sarr, Bourigeaud, Hunou ou encore Del Castillo.

