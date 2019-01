L’AS Monaco, 19e au classement de Ligue 1, a besoin de points pour redresser la barre et obtenir son maintien le plus rapidement possible. Et pour ce faire, la direction monégasque a décidé d’offrir davantage de solutions à son jeune entraîneur Thierry Henry. Et le champion du Monde 1998 est servi puisque l’ASM accueille Cesc Fabregas (31 ans), après avoir recruté Naldo et Fodé Ballo-Touré.

Le milieu de terrain, en manque de temps de jeu à Chelsea depuis l’arrivée de Maurizio Sarri (6 apparitions au total en Premier League cette saison, 1 seule titularisation), a accepté de retrouver le natif des Ulis, qu’il avait côtoyé lors de ses débuts professionnels à Arsenal. En fin de contrat en juin avec les Blues, l’international espagnol (110 sélections, 15 réalisations) a décidé de relever le challenge en Principauté.

Le nouveau patron du milieu de l’ASM

Aucun détail financier n’a filtré, mais il semblerait que le natif de Vilassar de Mar, qui était également pisté par le Paris SG et l’AC Milan, ait été libéré de son bail par les Anglais avant d’obtenir une juteuse prime à la signature de la part de son nouveau club (on parle même de 10 M€) et de parapher un bail de deux ans et demi jusqu’en juin 2021.

L’Ibère est attendu avec impatience par les pensionnaires du Stade Louis II. Personne n’a su prendre le contrôle des opérations dans l’entrejeu monégasque depuis le début de la saison. Sa mission est donc toute trouvée. Reste désormais à savoir comment il s’acclimatera à la L1 et à la lutte pour le maintien, challenge qu’il a rarement vécu dans sa longue carrière.