Depuis dimanche, l’Olympique Lyonnais est au fond du trou. Déjà miné par des résultats sportifs compliqués, notamment en Ligue 1, le club rhodanien a en plus dû déplorer les graves blessures au genou de Memphis Depay et de Jeff-Reine Adélaïde. Deux énormes coups durs qui auront forcément des conséquences. La première concerne inévitablement le prochain mercato hivernal. Face aux blessures à répétition, le directeur sportif des Gones, Juninho, a confirmé hier que l’OL sera très actif en janvier.

« On va essayer de rassurer les supporters. Il faut tout analyser, pas agir à chaud, d’autant qu’on n’a pas le droit de se rater en janvier. On va discuter, on va réfléchir, s’il y a des opportunités avec des joueurs de personnalité, habitués à ce niveau, qui peuvent arriver et s’intégrer en janvier. (...) Ça manque la personnalité chez nous. De joueurs capables de prendre des responsabilités collectives. C’est mon avis. On va discuter. Si une opportunité se présente, on va faire beaucoup d’effort ». Et selon Le Parisien, trois noms intéresseraient déjà le board lyonnais.

L’OL prêt à saisir toutes les opportunités

Il s’agit de Lucas Digne (26 ans), Steven Nzonzi (31 ans) et de Thomas Lemar (24 ans). Trois éléments répondant parfaitement aux critères établis : expérience du haut niveau, francophones, caractère. Trois idées qui restent toutefois réalisables à différents degrés. Joueur d’Everton depuis un an et demi après son passage éclair au FC Barcelone, Digne est, paradoxalement, peut-être la cible la plus difficile à atteindre. Devenu incontournable chez les Toffees, le latéral tricolore dispose d’un bail courant jusqu’en 2023. Sans oublier un salaire confortable (au moins 3 M€ annuels) à assumer. Longtemps intéressé par Idrissa Gueye, le PSG pourra d’ailleurs témoigner qu’il est compliqué d’arracher un titulaire à Everton, surtout en plein milieu de saison.

Pour ce qui est du cas Lemar (sous contrat jusqu’en 2023), l’OL misera sans doute sur sa capacité à pouvoir relancer un joueur en manque de temps de jeu à l’Atlético de Madrid en vue de l’Euro. Gentiment poussé vers la sortie par les Colchoneros, il ne serait pas contre un départ. Reste maintenant à savoir si les Madrilènes sont ouverts à un prêt ou s’ils espèrent récupérer une partie des 70 M€ investis en 2018. Enfin, concernant Nzonzi, cela pourrait être plus simple. Lié à Galatasaray jusqu’en 2022, le champion du Monde 2018 a été écarté par le club turc qui ne semble plus en vouloir.