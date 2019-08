Cet été, l’Olympique Lyonnais signe un mercato animé, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Au niveau des renforts, Ciprian Tatarusanu, Thiago Mendes, Youssouf Koné, Joachim Andersen et Jean Lucas sont venus étoffer l’effectif de Sylvinho. Des recrues pour lesquelles Jean-Michel Aulas a signé un chèque global de 65 M€ environ, sans compter les bonus. Cependant, si l’OL a fait de gros efforts, la pré-saison des Gones a montré que des manques pénalisaient encore l’équipe rhodanienne. JMA va-t-il donc encore mettre la main à la poche ? Interrogé, le nouveau directeur sportif de l’OL, Juninho, a confirmé que les septuples champions de France désiraient encore s’activer.

« Je dirais qu’on a pas terminé. On a envie d’aller chercher un autre joueur mais on n’a pas décidé du poste. Je suis satisfait mais n’oublions pas qu’on a perdu de nombreux joueurs comme Mendy, Fekir, Ndombélé… Il faut analyser au cas par cas. Lucas, c’est un choix personnel. Je l’ai vu jouer au Brésil et je me disais qu’il avait les caractéristiques pour l’Europe », a-t-il déclaré au micro d’OL TV, avant de poursuivre sur la possibilité d’enrôler un numéro 8 pour compenser le départ de Fekir au Betis. « C’est normal pour la presse de parler d’un 8 car Fekir jouait au milieu, même s’il jouait plus haut. Normalement, c’est toujours deux par poste. Lucas, Thiago et Houssem peuvent jouer tous les postes. Maxence aussi mais il doit progresser, garder son calme. On a des besoins aussi derrière car pas mal de pépins physiques. Le coach fera cette réflexion avec l’accord du président. On ne veut pas accélérer maintenant car on est satisfait avec cet effectif. On pense que c’est un problème collectif. Il faut assumer de faire plus d’efforts les uns pour les autres. Il faut simplement regarder les autres. C’est comme ça que jouent les grandes équipes. C’est là qu’il faut changer les mentalités. Ça demande du temps et du calme ».

Des départs en prêt possibles

Enfin, Juninho est également revenu sur les possibles départs de joueurs. Cet été, l’OL a déjà laissé filer plusieurs cadres tels que Nabil Fekir, Tanguy Ndombélé, ou encore Ferland Mendy. Des transferts qui ont permis aux Gones d’encaisser un chèque de plus de 130 M€. Une addition qui aurait pu augmenter puisque le nom de Moussa Dembélé a lui aussi été évoqué en ce sens avec un intérêt de Manchester United. Mais Juninho a rappelé que les Gones ne désiraient pas vendre leur buteur. En revanche, le Brésilien a confié que certains éléments pourraient obtenir des prêts.

« Si un club arrive avec un chèque important… La dernière discussion avec le président nous a confirmé qu’il n’y a pas besoin de vendre. Les représentants des 25 joueurs ont demandé si leurs joueurs vont jouer. Ça arrive aussi parce qu’on a laissé des choses se passer. Pas nous spécialement, ça arrive dans des plus grands clubs. Je ne veux pas que des cadres partent comme Dembélé. Le président a dit qu’il ne partirait pas. Il y a d’autres cas. Des jeunes sont là depuis 2/3 ans. Difficile pour eux de rester à ce niveau là. C’est presque inhumain. On va voir pour des prêts. Je ne vais pas donner des noms mais on va voir ça pour ensuite revenir et nous aider plus tard ». À bon entendeur.

