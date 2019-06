« Ma prolongation ? Je ne sais pas. Il faut voir avec le président. Depuis décembre mon dossier est certainement sur son bureau. Actuellement, rien n’a avancé mais mes conseillers me tiennent informés de tout ce qu’il peut se passer. » Le 13 mai dernier, Anthony Lopes faisait le point sur sa situation, alors qu’il arrive en fin de contrat dans un an. Depuis cette dernière intervention médiatique sur son cas personnel, l’Olympique Lyonnais a validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions.

Le dossier du gardien portugais qui restait au point mort depuis plusieurs semaines, suscitait une réelle crainte en interne. Inflexible sur les exigences salariales du clan Lopes, Jean-Michel Aulas a visiblement décidé de trouver un juste milieu pour satisfaire toutes les parties. Selon les informations du Progrès, un rendez-vous entre l’entourage de l’international lusitanien et les dirigeants aurait bien eu lieu mercredi.

Anthony Lopes pourrait finalement rempiler

A cette occasion, les deux parties se seraient sensiblement rapprochées. A tel point que les négociations jadis crispées, deviendraient beaucoup plus limpides. Dans les deux camps, on a souhaité insister sur l’envie de poursuivre l’aventure ensemble. Si récemment le FC Porto s’est positionné pour accueillir le portier rhodanien, Lopes devrait bien rester à Lyon la saison prochaine et aller au minimum au bout de son contrat.

Mieux, une prolongation deviendrait même totalement crédible aux yeux du principal protagoniste et serait même imminente ! Nul doute qu’à la lecture de cette information, les supporters lyonnais jubilent. Indétrônable dans les buts rhodaniens, Anthony Lopes suscite l’unanimité dans le vestiaire. Sa proximité avec les fans de l’OL ne se dément pas, et contribue à en faire un personnage incontournable au sein du club. L’idylle entre l’Olympique Lyonnais et son gardien ne pouvait s’arrêter si brutalement...

