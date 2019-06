« Ma prolongation ? Je ne sais pas. Il faut voir avec le président. Depuis décembre mon dossier est certainement sur son bureau. Actuellement, rien n’a avancé mais mes conseillers me tiennent informés de tout ce qu’il peut se passer. » Le 13 mai dernier, Anthony Lopes faisait le point sur sa situation, alors qu’il arrive en fin de contrat dans un an. À l’époque, le championnat n’était pas terminé et il fallait sécuriser la place en Ligue des Champions.

Mais depuis, rien de nouveau. À tel point qu’un départ devient une issue plus que plausible. D’après les dernières informations de L’Équipe, le président rhodanien Jean-Michel Aulas ne serait pas enclin à accéder aux exigences de son gardien international. L’OL prend donc le risque de perdre son portier numéro 1, d’autant que le FC Porto maintient un intérêt certain. Sans prolongation de contrat à Lyon, un départ de Lopes deviendrait inévitable.

