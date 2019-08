L’avenir de Luiz Gustavo commence à avoir de répercussions pas toujours positives. A Nantes, Valentin Rongier (le capitaine des Canaris a été désigné comme remplaçant n°1 du Brésilien en cas de départ) a fini par se mettre les supporters du FCN à dos. Occupé à réfléchir à l’offre marseillaise qu’il a reçue, le milieu de terrain a demandé à ne plus jouer pour s’éviter une blessure pouvant faire capoter l’affaire. A Marseille, l’avenir en pointillés du Brésilien a désormais des conséquences sur les feuilles de match.

Remplaçant contre Nice, Luiz Gustavo est évalué chaque semaine par son coach. Sera-t-il titulaire contre Saint-Etienne ? Sera-t-il parti avant ? Présent en conférence de presse, Bouna Sarr a confié que le vestiaire phocéen ne souhaitait pas le voir partir. « Ça va m’embêter, ça va me faire ch... parce que c’est une personne que j’aime énormément. Après, il faut respecter la décision des joueurs. Je ne lui en ai pas trop parlé, je le laisse se concentrer. On aimerait qu’il reste avec nous. » Quelques minutes plus tard, AVB a, de son côté, fait savoir que les choses avaient bougé en coulisse.

« Pour Luiz Gustavo, nous sommes plus ou moins dans la même situation qu’avant le match de Nice, sauf qu’il y a une évolution dans la proposition de Fenerbahçe pour le joueur. Je laisse Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta faire les négociations. Il a une valeur certaine et je peux compter sur son professionnalisme. Il n’a pas joué dès le début du match à Nice. Kevin (Strootman) a fait un très bon match. Ça va dépendre d’aujourd’hui. On va voir s’il y a une évolution des négociations. Si je sens qu’il peut aider l’équipe, je le mettrai. » Le feuilleton continue.

