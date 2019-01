L’Olympique de Marseille est engagé dans un drôle de sprint pour ces prochaines heures. Comme l’avait pronostiqué Andoni Zubizarreta lors de la conférence de presse de présentation de Mario Balotelli, le mercato hivernal s’est emballé depuis lundi, dans sa dernière ligne droite. Et cela pourrait bénéficier au club phocéen, qui, de son côté, ne devrait plus bouger à moins d’une surprise au poste de latéral gauche. C’est dans le sens des départs que la folie des derniers jours pourrait profiter à l’OM dans sa quête de dégraissage.

En effet, l’arrivée de Balotelli rend dispensable, ce qui était peut-être déjà le cas avant l’Italien, la présence de Germain et Mitroglou dans l’effectif. Officiellement, l’OM, par la voix de Rudi Garcia ou Zubizarreta, n’a jamais annoncé vouloir s’en débarrasser. Pourtant, cela ne ferait pas de mal à la masse salariale. Le comportement de l’OM par rapport à ces deux joueurs montre toutefois que la porte est ouverte. Un accord existe ainsi avec l’OGC Nice pour le prêt de Valère Germain, qui est lui d’accord pour revenir au sein du club azuréen. Cependant, la nouvelle direction du club niçois a freiné sur ce dossier, qui pourrait être malgré tout relancé dans les ultimes heures du marché hivernal.

Mitroglou OK pour rejoindre Galatasaray

Pour Mitroglou aussi, cela avance. Galatasaray est très chaud sur le dossier et espère obtenir le prêt de l’attaquant grec pour un an et demi. Selon les informations de L’Équipe, le joueur de 30 ans, sous contrat jusqu’en 2021, serait désormais d’accord à l’idée de rejoindre le deuxième du championnat turc. Tout pourrait s’accélérer dans la journée, annonce même La Provence. Le fait que Galatasaray tente, en parallèle, de faire venir Mbaye Diagne, meilleur buteur de la Super Lig qui évolue à Kasimpasa, n’est pas contraire à la possible venue de Mitroglou. Deux attaquants sont ainsi espérés.

Enfin, l’OM voit aussi des intérêts se signaler pour Clinton N’Jie, son attaquant camerounais de 25 ans. Auteur d’une bonne entrée de jeu face à Lille, il avait montré une complicité prometteuse avec Balotelli. Suffisant pour le conserver en cas d’offre ? Besiktas est intéressé par ses services. Selon nos informations, le Galatasaray est revenu à la charge ces dernières heures. Mais la Turquie n’est pas prioritaire pour l’instant aux yeux du joueur qui attend une offre plus "exotique". Deux clubs d’Arabie Saoudite et un club chinois sont dans les starting-blocks et pourraient bien finalement rafler l’affaire, au-delà du 31 janvier, le mercato étant encore ouvert après cette date dans les deux pays. Voilà donc que Mitroglou, Germain et N’Jie disposent d’options pour un départ. Lesquels seront poussés vers la sortie ?