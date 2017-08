« Je sais que le mot patience n’est pas le préféré des supporters de Marseille ». Oui, Jacques-Henri Eyraud le sait et n’hésite pas à le rappeler. Mais voilà, beaucoup n’ont pas oublié certaines déclarations ambitieuses lâchées par Eyraud ou le propriétaire américain Frank McCourt. D’où la certaine tension qui est née chez les supporters au fil des semaines durant ce mercato estival. Où est le grand attaquant espéré ? Pour l’instant, Valère Germain et Clinton N’Jie se partagent le rôle, pendant que les dossiers étudiés s’envolent les uns après les autres.

Invité par SFR Sport, Jacques-Henri Eyraud a accepté de faire un large point sur ce dossier épineux. « Bien sûr qu’il (Frank McCourt, ndlr) peut acheter un joueur 50 M€. Les critères n’ont pas été tous réunis. Giroud a une valeur sur le marché. On s’est intéressé. On était prêt à faire une transaction impliquant Olivier Giroud. Il y a des critères très précis. Il faut que toutes les cases soient cochées. Si ce n’est pas le cas, on ne le fait pas », a-t-il expliqué. Avant d’expliquer l’échec du cas Bacca. « Il faut lui demander. Ce n’est pas à moi de dire pourquoi il n’a pas signé. Dans notre façon de fonctionner, on doit arriver à un consensus entre Rudi, Andoni et moi. (…) Il y avait des discussions avec lui, mais pas de consensus en interne pour être le candidat idéal pour répondre à nos critères. »

Aboubakar, Diego Costa, Dembélé...

Ces échecs actés, l’OM est-il encore certain de recruter à ce poste ? « Je n’assure rien sur ce sujet-là, qui est un sujet sensible, difficile. Effectivement nous sommes en recherche active d’un attaquant », a-t-il lancé. Tout peut donc arriver si l’on en croit le président phocéen, qui a dit quelques mots sur certaines cibles répertoriées ces derniers jours, comme Moussa Dembélé, l’attaquant français du Celtic Glasgow. « C’est un jeune joueur, avec de la puissance, de la rapidité, il est athlétique. C’est aussi un joueur intéressant. Depuis que j’ai commencé, j’essaie d’éviter de me prendre pour le coach ou le directeur sportif. J’ai mes idées, je les exprime. Mais je ne me prends pas pour le coach. Les noms cités sont intéressants, il y en a d’autres », a-t-il assuré.

Vincent Aboubakar ? « C’est quelqu’un de puissant, d’athlétique. C’est un joueur très intéressant ». Diego Costa, en conflit ouvert avec Chelsea ? « Son caractère me plait beaucoup. Sa grinta, son sens du combat. C’est quelque chose qui se marierait très bien avec l’OM. Il a une situation contractuelle compliquée. (…) Rien n’est impossible ». De même, un joueur qui arriverait sous forme de prêt n’est pas une hypothèse farfelue. « Bien sûr, le prêt d’un attaquant c’est une solution possible. Ça peut être intelligent de fonctionner de la sorte. On verra ». Les supporters marseillais n’ont pas fini d’user leur patience !