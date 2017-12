Hier après-midi, Rudi Garcia était présent en conférence de presse, à J-1 du match face à Rennes en Coupe de la Ligue. Interrogé sur la rotation de ses attaquants et notamment la possibilité de relancer Kostas Mitroglou, l’entraîneur olympien avait rappelé le scénario de leur saison. « Valère a débuté, a joué 3,4, 5 matches. Et puis ensuite, on a été un peu moins bien et lui aussi. Clinton est rentré et il a marqué. Il est parti en sélection il est revenu et ce n’était plus le même Clinton. Donc Mitroglou a joué, on l’avait acheté, il fallait bien le faire jouer. Il a mis 2 buts en 4 matchs, donc c’était bien, puis il a été un peu moins bien et donc Germain a rejoué ». Vous l’aurez compris, Mitroglou ne dispose d’aucun traitement de faveur dans l’esprit de son entraîneur, malgré son statut de recrue offensive phare de l’été dernier.

En déboursant, in extremis, 15 M€ pour l’arracher à Benfica (+ 50 % à la revente), les dirigeants de l’OM ont payé le prix fort pour ne pas décevoir les énormes attentes des supporters olympiens dans ce dossier. Une attente générée par les déclarations ambitieuses de Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt. Or, le rendement de l’international grec déçoit clairement jusqu’à présent, et Rudi Garcia semble avoir un avis tranché sur la question.

Un départ anticipé pour favoriser l’arrivée d’un nouvel attaquant ?

En effet, selon les informations de L’Equipe, l’entraîneur olympien n’est absolument pas convaincu par l’attaquant de 29 ans. Et serait même prêt à le vendre dès le mois de janvier ! Une position qui n’est pas encore partagée par sa direction, qui dément pour l’instant une telle hypothèse. « Je n’ai jamais entendu ça en interne », a déclaré Jacques-Henri Eyraud. Reste que Rudi Garcia serait en faveur d’une arrivée sur le front offensif. Avec un profil différent de celui de Mitroglou, qui ne parvient pas à peser dans le jeu marseillais, se montrant beaucoup trop discret à chaque apparition.

Mais comment réussir à vendre un élément recruté aussi cher 4 mois seulement après son arrivée alors que ses performances ne plaident pas en sa faveur ? C’est là le nœud du problème et il sera difficile pour l’OM de trouver une porte de sortie décente, d’un point de vue financier. Dès lors, Rudi Garcia devra espérer que le retour en forme de Valère Germain, auteur d’un doublé face à Saint-Etienne s’inscrive dans la durée...