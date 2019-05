Rudi Garcia et l’Olympique de Marseille, c’est officiellement terminé ! Le coach dirigera son dernier match, vendredi, à l’Orange Vélodrome, face à Montpellier pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1 avant de rendre son tablier. Le technicien l’a annoncé, ce mercredi, en conférence de presse, aux côtés de son président Jacques-Henri Eyraud.

« J’ai décidé de partir et j’ai proposé cette décision à mon président, qui l’a accepté. Si j’écoutais simplement ma détermination, je resterais, mais si j’écoute mon bon sens et ma raison, c’est mieux qu’on se sépare et que j’arrête maintenant », expliquait-il. Une phrase sans équivoque, qui posait tout de même la question des modalités de son départ, surtout sur le plan financier.

Un chèque de 10 M€

« Si c’était juste un problème financier, je serais resté. Je pense que la meilleure solution, c’est de passer la main, je crois fortement à ce projet », confiait l’ancien de Lille et de l’AS Roma, plutôt évasif. Et pourtant, la question est d’importance, d’autant que l’entraîneur et son staff avaient vu leurs contrats prolongés à l’automne jusqu’en juin 2021.

Un choix qu’assumait JHE face à la presse ce mercredi. « Je ne regrette pas d’avoir prolongé Rudi, je ne vois pas en quoi il y a des conséquences financières », justifiait le président olympien. Cette décision coûte toutefois cher. La Provence assure en effet ce jeudi que l’addition s’élève à 10 M€ pour le club phocéen pour résilier tout ce petit monde. Une somme non négligeable surtout à l’heure où un mercato très agité se prépare sur la Canebière...