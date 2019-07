L’Olympique de Marseille cherche des liquidités sur ce mercato. Pour l’heure, seul Lucas Ocampos s’en est allé (FC Séville). Annoncé partant vers l’Angleterre pour une somme rondelette, Morgan Sanson évolue toujours sous les ordres d’André Villas-Boas tandis que les autres sont aussi toujours en place. Dès lors, les regards se tournent forcément vers Florian Thauvin, vainqueur de la Coupe du Monde avec les Bleus et plus grosse valeur marchande de l’effectif.

Pour le moment, le gaucher est blessé. Il s’est fait une entorse lors de la rencontre face aux Galsgow Rangers (4-0) et il se soigne pour être de retour pour la première journée de Ligue 1 contre Reims, le week-end du 10 août. Toutefois, il reste l’un des éléments susceptibles de quitter le navire cet été. L’Olympique de Marseille veut de l’argent, beaucoup d’argent pour son international tricolore. Il se murmure qu’ils ne discuteront pas en dessous de 40 millions d’euros.

Amadou et Gnagnon dans la balance

Depuis quelques jours, un intérêt en provenance d’Espagne a fuité. Il s’agit du Valencia CF, qui évoluera la saison prochaine en Ligue des Champions puisque le club Che a terminé quatrième du dernier exercice de Liga. Un club qui pourrait donc avoir les faveurs de Florian Thauvin. Mais ce n’est pas le seul nom d’Espagne intéressé par le natif d’Orléans. C’est d’ailleurs ce que nous apprend le média andalou Estadio Deportivo en ce dimanche matin.

Monchi et le FC Séville, qui ont donc déjà accueilli Lucas Ocampos, penseraient à Florian Thauvin afin de pallier le départ de Pablo Sarabia, parti au Paris Saint-Germain. Toutefois, l’indemnité de transfert demandée par l’OM freine les Andalous - et ce ne sont pas les seuls visiblement. Le dernier sixième du championnat d’Espagne, qui jouera la prochaine Ligue Europa, songerait donc à mettre deux joueurs dans la balance. Le premier est un nom connu d’Andoni Zubizarreta puisqu’il s’agit de Joris Gagnon tandis que le second est Ibrahim Amadou (ex-Lille). Pas sûr que cette offre suffise aux dirigeants marseillais.

