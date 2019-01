Avec seulement trois buts inscrits cette saison, Kostas Mitroglou (30 ans) savait pertinemment que son avenir ne passait plus par la Canebière. Encore moins depuis que Mario Balotelli a rejoint le club phocéen. Clairement poussé vers la sortie, le Grec a fini par trouver un nouveau point de chute. Arrivé en Turquie, Mitroglou a passé avec succès sa visite médicale préalable à son prêt d’un an et demi à Galatasaray. Une bonne nouvelle pour le club turc, mais un peu aussi pour l’OM puisque les Stambouliotes devraient prendre en charge intégralement le salaire du joueur.

Forcément, le départ de "Mitro" a donc été l’un des sujets abordés lors des conférences de presse de Morgan Sanson et de Rudi Garcia cet après-midi. Pas surpris par le départ de son futur ex-coéquipier, Sanson a fait bref à son sujet. « On sait qu’il est parti là-bas (en Turquie) pour passer la visite médicale. C’est sûr que son passage a été compliqué, mais il a mis des buts importants. C’est quelqu’un d’attachant et je pense qu’il va rebondir. » Une dernière phrase que le principal intéressé appréciera.

Mitroglou ne mouillait pas assez le maillot

Pour Rudi Garcia, là encore, la fin de l’aventure marseillaise pour l’attaquant hellène n’a rien de surprenant. D’ailleurs le coach olympien a évoqué deux raisons pour justifier ce départ réalisé durant les tout derniers instants du mercato. « On attend que ça s’officialise pour Kostas. Normalement, il n’y a pas de raison pour que ça ne se fasse pas. C’est un départ logique. Ce sont deux joueurs du même profil. Avec l’arrivée de Mario, c’était logique que Kostas parte », a-t-il indiqué, avant de poursuivre.

« Ça a plutôt bien fonctionné la saison dernière, moins bien cette saison. Il a plutôt été victime ces deniers mois de voir des joueurs qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour l’équipe. Kostas c’est pas un joueur qui court et qui défend beaucoup. Il avait besoin de ballons dans la surface. Les deux derniers mois, il a beaucoup moins joué. On avait besoin de démontrer aux entraînements qu’on avait besoin de joueurs qui mouillent le maillot ». Et ce ne sont pas les dernières apparitions du joueur sous le maillot phocéen qui démontreront le contraire.