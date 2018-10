Si le Ballon d’Or France Football est dans toutes les têtes, d’autres distinctions commencent à être décernées. C’est notamment le cas du Golden Foot, un trophée récompensant un joueur en activité et âgé de plus de 28 ans. Et l’édition 2018 a été enlevée par Edinson Cavani. L’attaquant du Paris SG, qui soigne sa cuisse, était donc à Monaco mardi soir pour recevoir cette distinction. Une fierté.

« Je suis très heureux d’être ici, c’est une émotion forte d’être ici avec toutes ces stars (Didier Deschamps, Marcello Lippi, Clarence Seedorf et Andrea Pirlo étaient également honorés, ndlr), qui m’ont fait rêver. Je suis fier d’être ici, de partager cette soirée avec vous », a confié el Matador, relayé par TMW, avant de répondre aux questions sur les rumeurs l’annonçant de retour en Serie A, notamment après les déclarations d’intention de son ancien président à Naples, Aurelio De Laurentiis, ouvrant grand la porte à son retour.

« Voir que des équipes te veulent, ça fait plaisir mais c’est le jeu du mercato »

« Les rumeurs ? On parle, on parle, on parle, et c’est tout. C’est ce que toutes ces années de carrière m’ont appris. C’est le football. (...) Laissons le mercato de côté et parlons des bonnes choses. Bien sûr, ça fait plaisir de voir, de lire que des équipes te veulent, mais c’est le jeu du mercato, c’est comme ça », a-t-il lâché, évoquant son prochain retour au San Paolo, pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions, face à Naples.

« J’espère être bien accueilli. Il y aura de l’émotion de voir tout le monde, le stade, les gens. Ce sera une belle journée là-bas », a-t-il indiqué avant de se laisser aller à des confidences plus légères. « Kylian Mbappé ? Il est plus rapide que Bolt », a-t-il indiqué, dans un sourire. Un sourire qui ne le quittait pas à l’heure d’évoquer l’avenir de son partenaire Neymar. « Neymar sur le départ ? Je ne sais pas », a-t-il lancé avant de quitter l’Hôtel Fairmont.