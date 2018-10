Le choc de la troisième journée de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Napoli est dans toutes les têtes et cette rencontre s’annonce explosive entre deux des meilleures formations du continent. Deuxième de Serie A, les Partenopei se sont parfaitement adaptés aux méthodes de Carlo Ancelotti et se présentent comme de redoutables adversaires. En marge de ce duel, Aurelio De Laurentiis s’est exprimé sur RMC Sport. Le producteur de cinéma est revenu sur un de ses anciens poulains : Edinson Cavani.

Désormais, au Paris Saint-Germain, l’attaquant uruguayen vit un début d’exercice compliqué malgré d’excellentes statistiques (5 buts et 2 passes décisives en 7 matches). En retrait par rapport au duo Mbappé-Neymar, il est devenu moins incontournable dans l’effectif francilien. Nostalgique, Aurelio De Laurentiis se rappelle très bien du passage d’Edinson Cavani en terres napolitaines entre 2010 et 2013 : « Cavani est dans mon cœur, je l’ai ramené de Palerme à Naples, avec nous, il jouait un rôle de pur attaquant et marquait plus de 30 buts par saison. »

La porte est ouverte

Lors de son séjour à Naples, il avait permis au San Paolo de retrouver la Ligue des Champions et a inscrit 104 buts en trois saisons. Alors qu’il entame son sixième exercice à Paris, sa situation personnelle est moins claire qu’elle ne l’était par le passé. Aurelio De Laurentiis le sait bien et n’a pas hésité à lui faire un appel du pied : « Oui bien sûr, le Napoli c’est une porte ouverte. Si Cavani veut réduire son salaire et venir voir ses deux enfants à Naples, il sera le bienvenu. »

A Naples, la hiérarchie offensive est loin d’être établie. Si Lorenzo Insigne est indiscutable, José Callejon, Dries Mertens et Arkadiusz Milik sont contraints au turn-over de Carlo Ancelotti. Avec une recrue de la stature d’Edinson Cavani, il n’y aurait plus débat selon Aurelio De Laurentiis : « Dès qu’il veut, il revient. Avec ce que met en place Ancelotti, c’est le véritable attaquant de pointe qu’il faut. Ce serait parfait pour le Napoli. » Reste à savoir si cette déclaration d’amour aura un effet sur le principal intéressé.