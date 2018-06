Le PSG le sait. Il est toujours sous la menace du Fair-play financier. Le gendarme de l’UEFA a plutôt été rassuré par les comptes présentés par le club français mais il lui a demandé de vendre pour 60 M€ d’ici le 30 juin. Odsonne Edouard a déjà été cédé au Celtic Glasgow contre 10 M€, plus quelques bonus. Javier Pastore lui devrait rejoindre la Roma pour un transfert estimé entre 15 et 20 M€ mais comme nous vous l’indiquions dans la journée de lundi, aucun accord n’a encore été trouvé entre le joueur et le club italien.

Si le départ de l’Argentin ne fait guère de doute, le PSG aura encore besoin de trouver un peu plus de 30 M€. Il s’agira donc de vendre un joueur comme Guedes, Di Maria ou Draxler mais ils sont tous les trois présents en Russie pour disputer la Coupe du Monde. Une éventuelle opération pourrait prendre plus de temps que prévu. Il reste alors les éléments qui ne disputent pas la Coupe du Monde comme Verratti et Kurzawa. Le temps presse mais le champion de France s’active aussi pour trouver des remplaçants aux futurs départs.

Un passage par le Qatar avant le PSG pour Traoré ?

Et signe qu’au moins un élément offensif va partir, le club francilien envisage une stratégie plutôt osée pour enrôler l’ancien grand espoir du Barça, Adama Traoré. L’ailier de 22 ans appartient désormais à Middlesbrough et sort d’une saison honorable en Championship avec ses 5 buts et 10 passes décisives en 36 matches. D’après les informations du média du golfe persique Arab News, confirmées par certaines voix en Angleterre, le transfert de l’international Espoirs espagnol coûterait 24 M€, soit le montant de sa clause libératoire, mais le PSG tente de réduite la note.

À l’image de ce qu’a fait Manchester City il y a quelques années en se faisant prêter Frank Lampard par son antenne de New York City, l’écurie française voudrait que Traoré soit récupéré par un club qatari, avant d’être transféré à Paris à prix réduit. Forcément, les dirigeants parisiens n’auraient pas vraiment de mal à trouver une équipe de Qatar Stars League pour accueillir l’ailier, et poursuivre leurs lourds investissements, comme depuis leur arrivée dans la capitale.

Une source proche du dossier ne nous a pas confirmé l’information. En revanche, nous avons pu apprendre que l’attaquant supersonique avait récemment été proposé à deux clubs de Ligue 1, à savoir l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Si elles ont semblé intéressées, les deux écuries n’ont pas encore été plus loin sur ce dossier, au regard du volet financier. Selon nos informations, le natif de Barcelone ne serait pas contre une expérience en France. D’autres écuries en Premier League, et notamment Chelsea, figurent également sur les rangs. On devrait donc continuer à entendre parler d’Adama Traoré cet été.