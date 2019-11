Un tournant capital. À 32 ans, Edinson Cavani vit peut-être sa dernière saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Arrivé en 2013 dans la capitale française, El Matador a su se faire une place dans l’équipe et dans le cœur des supporters. Meilleur buteur de l’histoire de l’écurie francilienne, il a été indispensable aux siens ces dernières saisons. Cette année, cela est un peu plus compliqué pour lui puisqu’en son absence pour cause de blessure, Mauro Icardi a brillé. De retour à la compétition, l’ancien joueur du Napoli a souvent été placé sur le banc de touche par Thomas Tuchel. Une situation qui n’est pas facile à vivre pour un élément qui serait titulaire ailleurs et qui sera en fin de contrat en juin 2020.

Concernant ce point, les pensionnaires du Parc des Princes semblent prendre leur temps. Il y a quelques semaines, Thomas Tuchel avait plus ou moins confirmé cette tendance. « C’est trop tôt pour parler de prolongation maintenant. Je suis convaincu qu’Edi parle avec les dirigeants. Il sait que c’est son club. Je compte à 100% sur lui pour cette saison. Il a manqué beaucoup de semaines de compétition, la seule chose qui compte pour moi, c’est de le retrouver sur le terrain, fit et en forme. C’est le meilleur buteur de l’histoire du club, c’est un gars très important. Je parle toujours avec lui pour avoir son ressenti sur tout, il est important dans le vestiaire et sur le terrain ». Pourtant, le malaise semble s’installer au fur et à mesure que les semaines passent.

L’agent de Cavani n’exclut rien pour son avenir

Ce vendredi, Walter Guglielmone, l’agent de Cavani, a fait un point sur ce dossier dans un entretien accordé à CalcioNapoli126. Il a tout d’abord été interrogé au sujet de la rumeur envoyant El Matador au LA Galaxy. « Il y a toujours des discussions, pour l’instant il n’y a rien ». Ensuite, il a été questionné sur l’avenir de l’attaquant né en 87 et sur l’avancée du dossier de sa prolongation au Paris Saint-Germain. « Nous ne sommes pas très inquiets pour la prolongation. Edi aura sûrement de nombreuses opportunités, surtout il sera gratuit. Je veux dire à la fin du contrat ». Et le clan Cavani n’exclut rien, rester en Europe comme se rapprocher de chez lui. « Cela dépendra du projet du club. Edi a encore au moins 3 ans pour jouer au haut niveau. Il peut jouer dans n’importe quelle grande équipe en Europe »

Poursuivre en Italie, où il a déjà porté les couleurs de Palerme et de Naples, est également une option. « Oui, c’est une possibilité. Il y a des contacts mais je ne peux rien dire ». Si toutes ces sollicitations et ces approches sont nombreuses et flatteuses, elles devront attendre. Car, malgré le fait que son contrat prenne fin en juin prochain, Edinson Cavani restera au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de l’exercice 2019-2020. « Non,il reste », c’est ce qu’a assuré son agent quand il lui a été demandé si l’attaquant bougerait cet hiver. En ce qui concerne cet été 2020, en revanche, tout est envisageable pour Edinson Cavani. Le PSG est prévenu !