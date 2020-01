« Inspired by KM ». Voilà le nom de l’association lancée par Kylian Mbappé hier soir porte de Bagnolet. Le but ? Aider des jeunes, 98 exactement, âgés de 9 à 16 ans, à entrer dans la vie active via un soutien global ou le développement de compétences. Des compétences, Mbappé en a énormément, et on peut ajouter la maîtrise de la langue anglaise. En effet, il a accordé une interview à la BBC, avec une aisance remarquable, comme il le prouve depuis le début de sa carrière. Interrogé sur divers sujets, le champion du monde 98 a forcément dû répondre à des questions sur son avenir.

Ainsi, l’intérêt du Real Madrid est vite venu sur le tapis et l’attaquant du Paris Saint-Germain a livré une réponse claire. « Tout le monde parle de ça. Quand j’étais jeune j’en parlais aussi. Mais maintenant je suis un joueur et je sais que ce n’est pas le moment. Nous sommes en janvier, c’est le money time de la saison. Imaginez que je réponde à votre question et que je dise quelque chose. Tout le monde en parlerait et ce n’est pas bon pour le PSG. Je suis au PSG actuellement et je suis à 100 % avec le club. Je veux aider le club à grandir cette saison, à gagner beaucoup de titres, donc pour moi ce n’est pas bon de parler de mon avenir. »

« Maintenant je suis une superstar »

Remettre le sujet à plus tard pour ne pas perturber la saison en cours, dont le PSG et ses stars attendent beaucoup, c’est tout à son honneur. Cependant, la suite de sa déclaration laisse penser que l’été sera fortement agité pour le club de la capitale. « Je pense au club, car le club m’a aidé. Je suis arrivé ici à 18 ans. J’étais un talent mais pas une superstar. Maintenant, je suis une superstar, grâce au PSG et la sélection nationale. Je dois rester calme et rester concentré sur le PSG. Après cela, à la fin de la saison, nous verrons. Mais pour le moment, je suis concentré sur mon jeu », a lancé Mbappé.

Clairement, il donne rendez-vous à l’issue de la saison et cela ne semble pas particulièrement bon pour le PSG. Le Real Madrid a déjà prévu de partir à l’abordage et pourrait formuler une proposition comprise entre 300 et 400 M€ pour l’arracher au club francilien, qui souhaite de son côté prolonger son prodige, sous contrat jusqu’en 2022, tout en gérant le dossier Neymar en parallèle. Rien de simple donc et il faudra réfléchir à la stratégie idéale pour l’été prochain.