En Espagne comme en France, Neymar (25 ans) fait la une des journaux depuis quelques jours. De l’autre côté des Pyrénées, c’est l’intérêt du Real Madrid au sujet du Brésilien qui fait l’actualité. Ici, dans l’Hexagone, c’est son attitude et son soi-disant spleen au Paris SG qui est évoqué. Au sortir de la large victoire du club de la capitale contre Montpellier (4-0, 23e journée de Ligue 1), c’est d’abord le président Nasser Al-Khelaïfi qui est monté au créneau pour balayer d’un revers de main la rumeur d’un départ de l’international auriverde vers la Casa Blanca cet été.

« Quand j’écoute (les rumeurs de transfert), je souris parce que ce n’est pas vrai. On a Neymar, il est très heureux ici, il est heureux de marquer. On a signé cinq ans ici. Cela fait quatre mois, je ne pense pas qu’il veuille partir ou qu’il pense à partir », a confié le patron parisien avant de poursuivre. « On a un grand match à jouer. Ces rumeurs sont stratégiques, tactiques. On est concentrés sur ces matches, on est concentrés, on ne veut pas écouter les médias et les rumeurs de mercato. C’est un fantastique joueur, les fans ont voulu montrer leur affection. Ils l’aiment. Il y a un lien entre lui et les supporters. Le lien avec le Real ? Ça me fait rire quand j’écoute ça. Ce sont des rumeurs ; vous me demandez de répondre à des rumeurs », a-t-il lancé avant de se montrer très clair.

« Je suis très heureux ici »

« Neymar il est très heureux ici. Il joue de manière fantastique. Il a un contrat de cinq ans. Tout va bien, nous avons un très gros match contre le Real Madrid, c’est tactique. C’est important de se concentrer sur ce match et de ne pas écouter les rumeurs. De rester ensemble. On ne veut pas entrer dans le jeu de la presse espagnole. Il sera là à 100 % la saison prochaine ? Pas 100 %, à 2000 %», a-t-il lâché. Une phrase très forte. Quelques minutes plus tard, c’est le n° 10 des Rouge-et-Bleu en personne qui s’est présenté face aux journalistes.

« Je suis tranquille, je suis heureux ici avec mes partenaires. Je crois que j’ai de bonne statistiques, c’est pour ça que je suis venu ici, pour écrire l’histoire, repousser mes limites. Les spéculations existeront toujours ! Les rumeurs existent depuis Santos et ça va continuer comme ça encore longtemps. Tous les mercatos, mon nom sort. Je ne peux pas y échapper. J’en suis heureux, ça veut dire que je suis bien, je joue bien, car tous les bons joueurs sont toujours annoncés sur le départ. Il n’y pas que moi dans cette situation dans le monde du football, mais aujourd’hui, on ne parle que de moi ! », a-t-il conclu. La mise au point valait le détour !