Une nouvelle fois, ce vendredi, à la veille de la réception de l’OGC Nice (35e journée de Ligue 1), Thomas Tuchel a regretté que l’effectif de son Paris SG soit trop court : « un groupe très petit », « on manque de joueurs, de concurrence pour s’améliorer, grandir et évoluer ». Mais cette fois, le coach allemand, qui a par ailleurs entièrement assumé sa part de responsabilité, a expliqué comment il souhaitait en finir avec « cette situation qui dure depuis janvier ».

Et pour l’entraîneur des champions de France, qui a assuré ne « jamais » avoir songé à un départ, et ce, malgré les récentes sollicitations, les choses sont claires : les pensionnaires du Parc des Princes vont devoir mener un mercato animé et ambitieux. « Il est absolument nécessaire de trouver des joueurs fiables pour reconstruire cette équipe, ramener de la concurrence, c’est absolument nécessaire. Tout le monde est du même avis. On doit travailler sur ce sujet maintenant », a-t-il lancé, donnant quelques indices sur le profil des joueurs ciblés.

Mieux, mettant de côté les soucis de personnes (ses relations avec Antero Henrique sont présentées comme très fraîches depuis quelques temps), le technicien parisien a assuré que tout l’état-major du club de la capitale était d’accord sur le constat et la manière de remédier à ce problème de fonds en menant un marché des transferts pour renouveler en profondeur l’effectif à disposition de TT.

« On parle toujours avec le président et le directeur sportif de ces choses nécessaires. Ils ne sont pas contents, c’est clair, c’est normal, nous non plus. On est dans le même état d’esprit. Ils savent qu’on travaille et qu’on fait, avec le staff, de notre mieux pour retrouver notre style, notre jeu et notre façon de nous battre à notre meilleur niveau », a-t-il expliqué. Qu’on se dise, le PSG va bouger cet été !