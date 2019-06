C’est la première bombe de l’été. Le Paris Saint-Germain est prêt à vendre Neymar au plus offrant durant le mercato estival. Et cela tombe bien car le Brésilien, âgé de 27 ans, aurait lui aussi envie de changer d’air, déjà lassé par le club de la capitale. Évidemment, il n’en fallait pas plus pour déchaîner la presse espagnole, qui lance les feuilletons en vue d’un transfert prochain au FC Barcelone ou au Real Madrid. Comment en est-on cependant arrivé là ? Pourquoi le PSG est d’un coup décidé à changer de stratégie ?

L’interview de Nasser Al-Khelaïfi, publiée demain dans France Football mais dont le premier extrait a déjà filtré, a donné le ton. « Les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu’avant. Il faut que ça soit complètement différent. Ils vont devoir faire plus, travailler plus. [...] Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s’ils ne sont pas d’accord, les portes sont ouvertes. Ciao ! Je ne veux plus avoir de comportements de stars » . Interprétée comme un message clair à destination de Neymar, cette sortie médiatique apparaît comme le premier pas vers la rupture. Cette rupture désormais possible n’aurait cependant pas pu être validée sans l’aval de Thomas Tuchel.

Tuchel doute de Neymar

Or, selon les informations de RTL, l’entraîneur allemand du PSG a clairement fait comprendre en interne qu’un départ de Neymar ne le dérangerait pas. Mieux, il aurait déclaré « pour un Mbappé, je veux 10 Marquinhos ». En gros, une star lui suffit amplement s’il dispose de joueurs à l’état d’esprit plus combatif. Le talent de Neymar n’est pas remis en cause, c’est plus son attitude qui a déplu le coach allemand. Même s’il lui a passé la brosse à reluire depuis le début de leur collaboration, Tuchel ne va pas se gêner pour donner son avis dans la restructuration de l’effectif qui s’annonce.

Reste donc à savoir si Leonardo, fraîchement nommé directeur sportif, va aller dans ce sens et pousser pour un départ de son compatriote ou si, au contraire, il va s’atteler à le remotiver pour qu’il donne son meilleur la saison prochaine. Le PSG reste en position de force dans le dossier Neymar, à qui il reste 3 ans de contrat, d’autant que l’appétit féroce du Real Madrid et du FC Barcelone sur le marché des transferts cet été pourra lui offrir quelques opportunités de vente.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10