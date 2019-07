Un nouveau départ. À 27 ans, Pablo Sarabia va quitter l’Espagne pour la première fois de sa carrière. Passé par le Real Madrid, Getafe et Séville, le milieu de terrain va évoluer au Paris Saint-Germain. Après plusieurs semaines d’attente, le club de la capitale a officialisé ce mardi l’arrivée de Sarabia. Ce dernier s’est engagé pour 5 saisons. De leur côté, les pensionnaires du Parc des Princes ont déboursé le montant de sa clause libératoire, soit 18 millions d’euros. Un joli coup de la part des Franciliens qui mettent la main sur un élément auteur d’une belle saison, et qui ne manquait pas de prétendants. Avant de se lancer à fond dans sa nouvelle aventure parisienne, le natif de Madrid était en conférence de presse à Séville ce mardi. Accompagné du président José Castro et du directeur sportif Monchi, Pablo Sarabia a tenu à faire ses adieux aux Andalous qu’il avait rejoints en 2016.

Un moment forcément très émouvant pour le footballeur, qui a dû interrompre son discours à plusieurs reprises et qui a même versé quelques larmes. « J’ai été énormément heureux dans cette ville, avec ces gens et ce public. Depuis mon premier jour, j’ai senti une affection très spéciale. Nous avons vécu des moments très bons et d’autres un peu moins bons. Même si c’est dur, tous m’ont servi pour grandir. Cela n’aurait pas été possible sans les personnes qui forment cette famille qu’on appelle le Séville FC (...) Merci de tout mon cœur pour la façon dont vous m’avez traité. Vous m’avez fait me sentir très spécial sur le terrain et dans la ville. J’ai de bons amis ici. Je serai toujours reconnaissant envers Séville et toutes les personnes qui composent cette ville. Je suis un Sévillan pour toujours ».

Des adieux émouvants

Puis il a enchaîné en se remémorant son arrivée chez les pensionnaires du stade Sanchez-Pizjuan : « Monchi a été la personne qui a eu confiance en moi pour pouvoir être dans le club le plus grand de Séville (...) Je suis arrivé avec beaucoup d’enthousiasme. Ce club m’a donné une opportunité fantastique pour pouvoir grandir, depuis le premier jour j’ai tout donné. Il y a eu des moments où il y a eu des déceptions, mais je vois ça comme une étape très positive (...) Le Pablo qui est arrivé n’est pas le Pablo d’aujourd’hui. Sur l’aspect personnel, j’ai beaucoup grandi parce qu’il y a des circonstances qui font grandir ». Enfin, le milieu né en 1992 est revenu sur les derniers mois qu’il a vécu et notamment sur les rumeurs au sujet de son avenir.

« Ces derniers mois ont été très compliqués et difficiles pour moi. Tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, avec des informations continues sur ma situation, qui dans leur immense majorité n’étaient pas vraies. Mon seul objectif durant toute la saison a été de rester concentré pour atteindre les objectifs avec l’équipe ». Après ses adieux déchirants et larmoyants, Pablo Sarabia va pouvoir se tourner vers l’avenir et le Paris Saint-Germain. Un sujet qu’il n’a pas vraiment évoqué puisque à sa demande et à celle du PSG aucune question directe sur le club de la capitale n’était autorisée, comme l’a expliqué Monchi. Toutefois, le milieu a lâché. « Je démarre une nouvelle étape, je suis très enthousiasmé. Je pense que c’est le bon moment pour moi ». Sarabia devrait en dire plus dans les prochains jours à l’occasion de sa présentation.

