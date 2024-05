Ligue 1 : Monaco surclasse un Clermont au bord du gouffre

C’était un choc des opposés qui avait lieu ce samedi après-midi à Monaco. Sur le Rocher, l’ASM avait besoin de renouer avec la victoire après avoir vu sa belle série de huit rencontres sans défaite dans l’élite prendre fin à Lyon dimanche dernier (3-2). De son côté, Clermont est en grande souffrance. Lanterne rouge de Ligue 1, le club auvergnat se devait de l’emporter à tout prix pour espérer se maintenir. Comptant quatre points de retard sur Metz, barragiste, les hommes de Pascal Gastien avaient encore moins le droit à l’erreur suite à la victoire du Havre un peu plus tôt dans la journée. Dans cette mission survie absolue, les visiteurs ont réalisé une entame intéressante. Entreprenants, ces derniers ont eu de bonnes idées qui leur ont permis de se procurer de nombreuses opportunités aux abords de la surface monégasque.

Ballonné en début de rencontre, l’ASM s’est finalement mis en route à l’approche du quart d’heure de jeu. Et sur l’une de ses premières opportunités, le club de la Principauté a douché les espoirs clermontois. Dans l’axe aux 20 mètres, Takumi Minamino a enroulé une frappe parfaite qui n’a laissé aucune chance à Mory Diaw (1-0, 16e). De plus en plus menaçants, les hommes d’Adi Hütter ont failli doubler la mise quelques minutes après mais Wissam Ben Yedder trouvait finalement la transversale (20e). Et après avoir laissé passer l’orage, le CF63 n’a pas abdiqué et les intentions clermontoises ont enfin payé. Trouvé sur un centre parfait d’Alan Virginius, Muhammed Cham a remis les compteurs à zéro (1-1, 33e). Une embellie de courte durée car, piqué, l’AS Monaco a repris l’avantage avant la pause grâce à Breel Embolo (2-1, 37e).

Wissam Ben Yedder coule Clermont

Un premier acte frustrant qui aurait même pu se terminer sur une note encore plus amère pour Clermont sans les parades de Diaw devant Minamino (43e, 45+1e). Au retour des vestiaires, la domination et la force de frappe offensive des Asémistes se faisait toujours autant ressentir. Plutôt discret face au but jusqu’ici, Wissam Ben Yedder a donc commencé à tourmenter la défense auvergnate lors du second acte. Sur un nouveau débordement de Minamino, le capitaine monégasque était trouvé et profitait de l’erreur de Pelmard pour permettre aux siens de prendre le large (3-1, 57e). Buteur à cinq reprises en quatre rencontres contre le CR63 avant ce match, l’international français inscrivait également son 14e but de la saison. Résignés et conscients qu’ils avaient affaire à plus fort qu’eux, les Clermontois ont alors baissé les armes et la pression monégasque s’est accentuée.

Classement live Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 70 31 47 20 10 1 76 29 2 Monaco 61 32 20 18 7 7 62 42 3 Brest 56 31 16 16 8 7 49 33 4 Lille 55 31 18 15 10 6 45 27 5 Nice 51 31 11 14 9 8 36 25 6 Lens 49 32 8 14 7 11 42 34 7 Marseille 44 31 9 11 11 9 47 38 8 Lyon 44 31 -9 13 5 13 42 51 Voir le classement complet

Alors que Breel Embolo a vu son but être refusé pour une position de hors-jeu flagrante, il est arrivé la même déconvenue à WBY pour une position illicite plus difficile à cerner (75e). Très sollicité à Monaco, Mory Diaw a encore multiplié les parades face à Balogun pour empêcher Clermont de boire le calice jusqu’à la lie (74e, 87e) mais n’a rien pu faire face à l’intraitable Ben Yedder. Trouvé par Takumi Minamino, son compère d’humiliation ce samedi, le joueur formé au TéFéCé a feinté avant de ne laisser aucune chance à Diaw d’une frappe rasante (4-1, 88e). Avec ce succès maîtrisé de bout en bout malgré quelques failles défensives mal exploitées par Clermont, Monaco prend une solide avance de cinq points sur Brest, son poursuivant, pour la deuxième place. Les Asémistes seront forcément dans le top 4 à l’issue de la saison. De son côté, Clermont pourrait être relégué officiellement en Ligue 2 ce soir. Si Metz s’impose contre Rennes (19h), les ultimes espoirs auvergnats seront définitivement enterrés.