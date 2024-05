Bundesliga : Cologne au bord de la relégation après son nul contre Fribourg

Cologne n’a plus son destin entre ses mains. Dans ce match de la dernière chance, les Kölner recevaient Fribourg dans leur RheinEnergieStadion. Toujours sans Davie Selke, mais avec Luca Waldschmidt, les locaux ont démarré avec de bonnes intentions et ont imposé leur tempo lors de la première mi-temps. En tentant leur chance à de nombreuses reprises, ils n’ont toutefois pas réussi à mettre réellement en danger le gardien de Fribourg. Avec un total de 20 tirs, le cadre et la réussite leur ont fait défaut.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Fribourg 41 32 -12 11 8 13 43 55 17 Cologne 24 32 -30 4 12 16 24 54

Jan Thielmann s’est essayé à trois reprises de loin, symbolisant cet aveu d’échec devant le but. En revanche, pour Fribourg, les joueurs de Christian Streich n’ont pas eu autant d’occasions mais ont tout de même pu se créer quelques situations dangereuses. Vincenzo Grifo et Roland Sallai auraient pu faire la différence lors du premier acte. Avec ce score nul et vierge, Cologne perd peut-être sa dernière chance. Si la relégation n’est pas encore actée ce soir, une victoire de Mayence demain à Heidenheim enterrerait tout espoir pour le FC Cologne. De son côté, Fribourg ne réalise pas non plus une bonne opération. Avec ce point du match nul, ils conservent leur septième place, qualificative pour l’Europa League Conference. Cependant, ils restent à la merci de Hoffenheim, Augsburg et du Werder Brême, non loin au classement.