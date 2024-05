Serie A : la Lazio Rome accrochée sur le fil contre Monza

Pour le compte de la 35e journée de Serie A, la Lazio Rome se déplaçait sur la pelouse de Monza. En cas de victoire, les hommes d’Igor Tudor avaient la possibilité de grimper à la sixième place en cas de victoire en Lombardie. Finalement, le club de la capitale a cru pendant longtemps y parvenir avant de voir ses espoirs être douchés en fin de rencontre. Tout avait bien commencé pour les visiteurs avec l’ouverture du score de Ciro Immobile à la onzième minute de jeu (0-1).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Bologne 64 35 22 17 13 5 49 27 5 Rome 59 34 20 17 8 9 61 41 6 Atalanta 57 33 24 17 6 10 61 37 7 Lazio 56 35 8 17 5 13 45 37 8 Fiorentina 50 33 13 14 8 11 50 37 9 Naples 50 34 9 13 11 10 52 43 10 Torino 47 35 0 11 14 10 31 31 11 Monza 45 35 -8 11 12 12 38 46 Voir le classement complet

Et après un premier acte équilibré et une rencontre toujours aussi impartiale au retour des vestiaires, c’est tout logiquement que Milan Djuric a égalisé pour Monza (1-1, 73e). Et alors que Matias Vecino avait cru donner un avantage définitif aux Laziales (1-2, 83e), ces derniers ont été repris dans les derniers instants sur un doublé de Djuric (2-2, 90+3e). Écœuré par l’attaquant bosnien, la Lazio reste donc septième. Monza est toujours onzième.