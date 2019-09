Le LOSC fait son grand retour en Ligue des Champions. 7 ans après sa dernière participation, le club français s’apprête à retrouver la plus grande des compétitions européennes. Pour débuter, la tâche s’annonce ardue car, en face, c’est l’Ajax Amsterdam qui se présente. Demi-finaliste la saison passée, le champion des Pays-Bas a depuis perdu Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong, mais il présente tout de même un visage relativement similaire qu’au printemps dernier.

Ce soir, à la Johan Cruyff Arena (match à suivre en live commenté sur notre site à partir de 20h), les Lanciers devraient se présenter dans leur immuable 4-3-3, convertible en 4-2-3-1 en fonction du déroulement de la rencontre. André Onana sera présent dans un but, gardé par une défense composée de Dest et Tagliafico sur les côtés, et de la paire Veltman-Blind dans l’axe, Mazraoui étant blessé. Au milieu, Lisandro Martínez et Edson Álvarez devraient épauler le constructeur du jeu, Quincy Promes.

Renato Sanches ou Boubakary Soumaré pour démarrer ?

Joueur au profil offensif, l’ancien du Spartak Moscou pourrait évoluer un cran plus haut et apporter des solutions à Ziyech et Neres sur les ailes, ainsi qu’à son capitaine, Dusan Tadic. L’Ajax déplore également l’absence de van de Beek, touché à un ischio. De leurs côtés, les Dogues devraient évoluer dans un 4-4-1-1 et miser sur le jeu de contre. À une ou deux exceptions, Christophe Galtier est bien parti pour faire confiance à la même équipe qui s’est imposée ce week-end face à Angers.

Maignan sera présent dans le but. Suppléé par Pied ce week-end, Çelik devrait retrouver sa place de latéral droit. Fonte, Gabriel et le jeune Bradarić seront sans doute titulaires dans cette défense. Au milieu, Renato Sanches et Bamba occuperont les ailes. Dans l’axe, une incertitude demeure. Avec la blessure de Xeka, André et le jeune Soumaré devraient débuter. Mais Galtier pourrait aussi aligner Luiz Araujo sur le côté droit et faire revenir Sanches dans l’axe aux côtés d’André. Enfin devant, le dernier appelé en équipe de France Jonathan Ikoné évoluera en soutien du nouveau buteur maison Victor Osimhen.

