En route pour Kiev. Hier soir, le Real Madrid a composté son ticket pour l’Ukraine, pays où se déroulera la finale de l’UEFA Champions League le 26 mai prochain. Les Merengues attendent désormais de savoir qui ils affronteront dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ce sera soit l’AS Roma, soit Liverpool. L’une des deux formations sera du voyage à Kiev. Le chemin n’est plus très long, mais les derniers mètres qui séparent les Reds et les Giallorossi de la finale sont les plus difficiles.

Ce soir au stadio Olimpico (match à suivre sur notre live commenté), Eusebio Di Francesco et Jürgen Klopp devraient aligner des onze de gala. Côté italien, on devrait partir a priori sur un système en 4-3-3 plutôt qu’un 3-4-3 comme à l’aller. L’équipe italienne avait été dépassée et n’était pas assez équilibrée. Sauf grande surprise, Alisson Becker devrait garder les cages romaines. Le Brésilien aura fort à faire lui qui a encaissé 5 buts lors de la demi-finale aller. Il sera épaulé par une défense composée de Florenzi, Manolas, Fazio et Kolarov. Au milieu de terrain, Di Francesco devra faire sans Strootman, d’ores et déjà forfait. Il devrait opter pour un trio composé de Nainggolan, De Rossi et Pellegrini.

Le trio magique de Liverpool sera au rendez-vous

L’AS Roma devra aussi marquer des buts pour essayer de réaliser une nouvelle remontada. Ainsi, El Shaarawy et Schick devraient débuter au coup d’envoi pour soutenir Edin Dzeko, dont son coach attend beaucoup comme il l’a confié hier en conférence de presse. « Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Edin Džeko d’autant plus qu’il est l’un de nos joueurs clé. J’espère qu’il sera l’homme qui – encore plus que Salah à l’aller – fera la différence sur ce duel ». En face, Jürgen Klopp ne viendra pas à Rome pour faire figuration malgré un net avantage. Le technicien allemand devrait faire jouer son équipe dans un traditionnel 4-3-3 avec quasiment le même onze qu’au match aller. Ainsi, Karius prendra place dans les buts anglais.

Devant lui, le quatuor Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk et Robertson sera bel et bien au rendez-vous pour tenter de contenir les assauts transalpins. Dans le cœur du jeu, Henderson, Milner et Wijnaldum auront fort à faire. Le Hollandais devrait être titularisé en l’absence d’Alex Oxlade-Chamberlain, qu’il avait parfaitement remplacé au pied levé à l’aller. Enfin, le trio magique des Reds sera a priori sur le pont. Sadio Mané, Roberto Firmino et Mohamed Salah sera attendu au tournant. Double buteur et passeur, l’Égyptien sera surveillé de près lui qui avait fait mal à son ancien club la semaine passée. Une demi-finale retour de feu dans un stadio Olimpico où l’ambiance promet d’être chaude !