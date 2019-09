Ce fut l’un des grands moments de la dernière édition de la Ligue des Champions. Après une victoire 2-0 à l’occasion du huitième de finale aller, l’Atlético de Madrid pensait avoir fait le plus dur. Mais c’était sans compter sur Cristiano Ronaldo, qui, avec un triplé au Juventus Stadium, a permis au champion de Serie A d’obtenir son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Les deux équipes se retrouvent désormais dans ce groupe D, et autant dire que les Colchoneros auront à cœur de prendre leur revanche.

La saison a d’ailleurs assez bien commencé pour les Rojiblancos. Ils sortent certes d’une défaite sur la pelouse de la Real Sociedad ce week-end, mais ils avaient préalablement remporté leurs trois premiers matchs de championnat. Le renouvellement de l’effectif se passe donc plutôt bien pour le Cholo. En face, les débuts de Maurizio Sarri sont également assez convaincants, du moins si on se base uniquement sur les résultats, avec deux victoires et un nul en trois journées de Serie A.

João Félix face à Cristiano Ronaldo

Pour cette rencontre, Diego Simeone peut compter sur la quasi intégralité de son groupe. Jan Oblak devra donc encore faire des miracles sur sa ligne, avec un quatuor défensif composé de Lodi, Giménez, Savic et Trippier pour le protéger. Dans l’entrejeu, le tacticien argentin devrait aligner Thomas Partey en numéro 6. Juste devant lui, on pourrait retrouver un duo Saúl - Koke dans un 4-3-3 qui pourrait se transformer en phase offensive en 4-4-2. Sur le front de l’attaque, on devrait donc retrouver Thomas Lemar sur le flanc gauche et João Félix de l’autre côté. Diego Costa, lui, sera le numéro 9 des Colchoneros, Alvaro Morata étant toujours blessé.

Côté Turinois, il ne devrait pas non plus y avoir d’immense surprise. Szczęsny sera aligné dans les cages par Maurizio Sarri, avec la charnière De Ligt - Bonucci devant lui. Les Brésiliens Danilo et Alex Sandro devront animer les flancs. Au milieu, Pjanic est très incertain, mais il devrait quand même tenir sa place selon la presse italienne au sein d’un trio avec Khedira et Matuidi. Devant, Cristiano Ronaldo sera logiquement là, avec Gonzalo Higuain à la pointe de l’attaque et Federico Bernardeschi.

