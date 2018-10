Avant même le coup d’envoi de l’édition 2018/2019 de la Ligue des Champions, les médias catalans affirmaient en choeur que Lionel Messi voulait remporter la coupe aux grandes oreilles. Un objectif qui ne semblait pas surprenant pour un joueur et surtout un club désireux de soulever ce trophée chaque saison. Mais cette année, la Pulga a plus que jamais les crocs. Entre les trois sacres consécutifs de l’ennemi merengue et une nouvelle désillusion en Coupe du Monde, l’Argentin veut plus que jamais renouer avec la victoire dans une compétition majeure. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il tient parole. Auteur d’un coup du chapeau face au PSV lors de la première journée (4-0), Messi a confirmé ses bonnes dispositions en signant un doublé contre Tottenham à Wembley (4-2).

Deux buts venus récompenser une nouvelle prestation XXL du numéro 10 blaugrana en Ligue des Champions. De quoi marquer les esprits et confirmer que Messi sait se montrer aux yeux du monde entier à l’heure où certains ne le voient pas monter sur le podium du Ballon d’Or. Une soirée exquise sur laquelle l’intéressé est revenu en zone mixte. « À 2-0, on contrôlait le match. Nous avons eu deux occasions qui ont terminé sur le poteau et le 2-1 est arrivé juste après et ça nous a compliqué les choses. Beaucoup d’actions ont été fantastiques, la première période a été extraordinaire. Je ne connais pas les chiffres de la possession de balle, mais notre rival était perdu. Nous avons été très supérieurs à eux. Bien sûr, la Ligue des Champions, c’est la cerise sur le gâteau. Nous rêvons tous de la remporter, mais nous sommes conscients qu’il faut être bons en coupe ainsi qu’en championnat et que ce n’est pas simple ».

« The Best est une blague »

Pas vraiment bavard à l’heure d’évoquer son match, Messi peut toutefois compter sur son entraîneur et ses coéquipiers pour le féliciter. « Il vient de signer un hat-trick (contre le PSV) et là il marque deux buts. Messi est toujours là. Il est heureux et c’est tout ce qui nous intéresse », a déclaré Ernesto Valverde en conférence de presse. « Messi est le meilleur, comme je le dis toujours, c’est le meilleur de l’histoire. Tout ce qu’il fait est imprévisible. je me réjouis pour lui qu’il ait marqué deux buts », y est allé plus gaiement Philippe Coutinho. Vice-champion du monde 2018 et fervent supporter de Luka Modric dans la course au Ballon d’Or, Ivan Rakitic semble de son côté prêt à revoir son jugement, tant il a été bluffé par son partenaire argentin. « Avec tout le respect que j’ai pour les autres, et bien qu’un joueur comme Luka Modric réalise une année impressionnante, tous les joueurs savent qu’un joueur est différent de tous. Et ce joueur, c’est Lionel Messi ».

Puis ce fut au tour de Jordi Alba d’en remettre une couche, le latéral gauche n’hésitant pas d’ailleurs à tacler le concours du joueur FIFA-The Best (Messi ne figurait pas parmi les trois finalistes, ndlr). « Pour moi, The Best est une blague. Modric est un grand joueur, l’un des meilleurs du monde, mais Messi dîne à une table à part (en référence aux propos de Griezmann, ndlr). il joue à un autre niveau. Il a de nouveau démontré qu’il était le meilleur du monde. Quand il court, les autres doivent serrer les dents ». Des compliments venus de l’intérieur du vestiaire du Barça, mais également du rival. Impuissant face aux Blaugrana, Mauricio Pochettino n’a pu que se rendre à l’évidence et s’incliner face au talent de Messi. « Messi ne me surprend pas. Nous avons encaissé le premier but et c’est très difficile parce que cela détermine le reste du match. On a payé. Nous avons dû laisser des espaces quand nous cherchions à marquer. Des joueurs comme lui peuvent vous achever. Bien sûr, il est le meilleur au monde. Il a cette capacité et cette soif de marquer des buts. » Autant d’éloges qui raviront sans doute un Messi plus assoiffé que jamais de victoire !