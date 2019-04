Du côté d’Old Trafford, le FC Barcelone avait fait un premier pas important vers la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Lionel Messi et ses acolytes sont repartis du Théâtre des Rêves avec un avantage d’un but (1-0) qu’ils comptent bien défendre chez eux au Camp Nou mardi soir à 21h. La rencontre ne fut pas forcément riche en spectacle, les Mancuniens affichant de grosses lacunes dans l’élaboration du jeu, alors que les Catalans ont donné l’impression de se satisfaire de ce court avantage.

En deuxième période, ce sont même les Red Devils qui donnaient l’impression de dominer, mais ils se montraient trop imprécis dans le dernier geste. De quoi le regretter, puisque sur ses terres, le leader du championnat espagnol est quasiment intouchable. Les Blaugranas n’ont effectivement plus perdu depuis le mois de mai 2013 - soit 30 matchs - dans leur arène...

Solskjær jouera l’offensive

Pour assurer la qualification, Ernesto Valverde ne devrait pas prendre de risques et sortira la grosse équipe, après avoir fait reposer pratiquement tous ses cadres ce week-end contre Huesca. Marc-André ter Stegen sera ainsi présent dans les cages, protégé par le quatuor Semedo, Piqué, Lenglet, Alba. Dans l’entrejeu, on retrouvera le classique trio Busquets-Rakitic-Arthur, et devant, Ousmane Dembélé accompagnera Lionel Messi et Luis Suarez, et ce, même si Philippe Coutinho, sur le banc ce week-end à Huesca, se tient prêt.

En face, afin de créer l’exploit, Ole Gunnar Solskjær devrait sortir une composition bien plus offensive que lors du match aller. David de Gea aura probablement encore beaucoup de travail dans les cages. Devant lui, Lindelöf et Smalling tenteront de neutraliser Suarez et Messi, alors que Dalot et Young animeront les couloirs. Au milieu, il faut s’attendre à un milieu à trois, avec Nemanja Matic en sentinelle et Pogba et McTominay un cran plus haut. Devant, ça risque d’aller vite avec Marcus Rashford et Jesse Lingard en soutien de Romelu Lukaku !