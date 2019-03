Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, le combat continue. Malgré le fait que le Portugais ait quitté le Real Madrid pour rejoindre la Juventus Turin l’été dernier, les deux meilleurs joueurs du monde profitent de la scène européenne pour poursuivre leur duel à distance. Mardi soir, CR7 a été le premier à dégainer en délivrant une prestation XXL marquée par un triplé face à l’Atlético Madrid. La réponse de son rival argentin était attendue dès mercredi soir. Face à l’Olympique Lyonnais, La Pulga a réalisé un match tout aussi spectaculaire. Après avoir butté à deux reprises face à Anthony Lopes (4ème, 14ème), l’international albiceleste n’a pas tremblé pour transformer son pénalty d’une belle panenka (17ème). « C’est vrai que j’ai vu que le gardien avait choisi son côté, donc j’ai décidé d’opter pour le piqué et ça s’est bien passé », a-t-il révélé après une rencontre où il a marqué une deuxième fois.

Mais cette fois-ci, il a battu Mathieu Gorgelin, entré à la place d’Anthony Lopes (blessé). Un but qui a conclu une superbe action où Leo Messi s’est amusé entre les défenseurs lyonnais avant de les feinter et marquer (78ème). Un but qui valait d’ailleurs cher à ce moment de la rencontre puisqu’il est intervenu quelques instants après la réduction du score des Gones. Buteur, le numéro 10 blaugrana a aussi régalé ses coéquipiers puisqu’il a délivré deux passes décisives. L’une pour Piqué à la 81ème. L’autre pour Ousmane Dembélé à la 87ème. Une partition presque parfaite de la part du quintuple Ballon d’Or. Élu homme du match, il a reçu la note de 9 de la part de la Rédaction FM.

Messi encensé

Co-meilleur buteur de la compétition cette saison avec Robert Lewandowski (8 buts), Lionel Messi (3 assists au total) a donné du mal aux Lyonnais comme l’a avoué Lucas Tousart après le match. « Il n’y avait pas de plan anti-Messi. C’est compliqué de défendre sur un joueur comme ça, on le sait, il a plein de qualités. On a fait ce qu’on a pu ce soir, après il a un talent inné, c’est comme ça ». Bruno Genesio s’est, lui aussi, incliné face au Roi Messi. « Lorsque Messi est à un tel niveau, il est presque inarrêtable. C’est un des meilleurs joueurs de tous les temps, un génie ». Son entraîneur, Ernesto Valverde, ne dira pas le contraire. « Leo (Messi) a fait un très grand match. Il a fait preuve d’un sang-froid incroyable sur son pénalty ».

La presse catalane a aussi rendu hommage à l’Argentin qui s’est affiché en une de Sport et Mundo Deportivo, qui a titré "La Manita de D10S". La publication catalane a ajouté : "un Messi superbe avec deux buts, dont une panenka, et deux passes décisives envoie le Barça en 1/4 de finale". "Le Roi Leo veut la Champions", a annoncé de son côté AS. Une Ligue des Champions que Lionel Messi n’a plus remporté depuis 2015 ! Et nul doute qu’il a très envie de soulever de nouveau la coupe aux grandes oreilles. Idem pour le Ballon d’Or qui pourrait bien se jouer lors de cette compétition et de ce duel à distance entre les deux machines de guerre que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.